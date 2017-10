Schnellimbiss und Tankstelle dicht Gegen 12 Uhr fiel im Bereich Großweitzschen der Strom aus. Rund 800 Kunden waren betroffen.

Wegen Stromausfall geschlossen war am Dienstagmittag die McDonald's-Filiale im Gewerbegebiet Mockritz nahe der Autobahnanschlussstelle Döbeln-Nord. © Dietmar Thomas

Vor verschlossenen Türen standen Kraftfahrer am Dienstagmittag im Gewerbegebiet Mockritz. Ein Stromausfall hat den Betrieb in der Total-Tankstelle sowie der McDonalds-Filiale lahmgelegt. Während der Schnellimbiss kurz nach 14 Uhr wieder öffnen konnte, warteten die Mitarbeiter der Tankstelle noch darauf, ihre Kassen wieder in Gang bringen zu können.

Grund für den Stromausfall war nach Angaben von Evelyn Zaruba von Stromversorger Mit-Netz-Strom ein Fehler in einem Mittelspannungskabel. Etwa 800 Kunden im Bereich Großweitzschen seien betroffen gewesen. Gegen 14.30 Uhr waren noch etwas 100 bis 150 ohne Strom.

Die Behebung des Fehlers läuft zurzeit. Was die Ursache dafür gewesen ist, konnte Zaruba nicht sagen. (DA/mf)

