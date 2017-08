Schnelligkeit statt Volksfest Beim 23. Waldheimer Bergzeitfahren ist der Zeitplan straff eingehalten worden.

Es ging teilweise schon recht knapp zu auf der Kirschallee, wenn die Bergzeitfahrer auf Gegenverkehr stießen oder mit dem Verkehr zum Start ins Tal rollten. © Dirk Westphal

Das 23. Waldheimer Bergzeitfahren am Freitagabend auf der Kirschallee war schnell Geschichte. Punkt 18 Uhr wurde der erste von 81 Fahren auf die 1510 Meter lange Strecke geschickt, 19 Uhr war die Umgehungsstraße wieder vollständig für den Verkehr freigegeben und 19.30 Uhr hatten bei der Siegerehrung alle anwesenden Platzierten ihre Pokale und Preise in den Händen. Was allerdings bei den etwa 50 Zuschauern, die sich auf die letzten 200 Metern vor dem Ziel verteilten, fehlte, war die Volksfeststimmung der vergangenen Jahre. Damals war die Veranstaltung noch vor reichlich Publikum auf dem Bahnhofsberg ausgetragen worden.

„Wir sind Radsportfans, haben uns das Rennen dort angeschaut und sind auch hierher gegangen, das ist uns egal“, sagte dem Döbelner Anzeiger ein Waldheimer Paar am Straßenrand. Ansonsten waren einheimische Zuschauer ebenso selten wie Starter, lediglich fünf waren es aus der Region. Das bemängelten auch die beiden Waldheimer, die meinten, dass es richtig cool gewesen ist, als vor Jahren noch Otto Normal mitgeradelt sei. Nun aber reisten die Teilnehmer aus ganz Ostdeutschland an. So auch der Berliner Lutz Lehmann vom BSV Akademie der Wissenschaften, der nicht das erste Mal in Waldheim weilte. „Es ist schade, dass man die Strecke gewechselt hat, denn es ist viel schöner, wenn man vor Publikum fährt und von den Zuschauern angefeuert wird. Aber wir freuen uns in Zeiten, wo es immer weniger Rennen gibt, wenn so eine Veranstaltung überlebt“, sagte er. Einer, der die Entscheidung des Streckenwechsels ebenfalls kritisch gegenübersteht, ist der Waldheimer Daniel Stiewe, der in den vergangenen Rennen stets dabei war. Er stand als passionierter Ausdauersportler als Zuschauer an der Strecke und sagte: „Der Grund, warum so viele Hobbysportler nach Waldheim kamen, war doch die Stimmung an der Strecke. Ich kenne beide Strecken sehr gut, wobei die Umgehungsstraße ein gewisses Gefahrenrisiko birgt, vor allem auch, weil die Sportler die halbseitig gesperrte Straße erst einmal hinunter fahren müssen.“

Letztendlich ist trotz einiger Schrecksekunden nicht passiert, was nicht zuletzt im Sinne des Veranstalters und der absichernden Ordnungskräfte war. Und so konnte der Gesamtsieger Vincent Leon Lifka vom Dresdner SC, der die Strecke in 3:21,56 Minuten meisterte, ebenso wie alle Altersklassensieger und - platzierten, seinen Pokal am Feuerwehrdepot Richzenhain gesund und munter entgegennehmen.

