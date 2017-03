Schnelles Internet wohl nicht überall Die Gemeinde Käbschütztal will jetzt eine Studie in Auftrag geben. Das Geld dafür hat sie schon.

Die Gemeinde Käbschütztal lässt prüfen, wo, unter welchen Bedingungen und zu welchen Kosten schnelles Internet angeboten werden kann. Um den Breitbandausbau voranzubringen, stellt der Bund Fördermittel zur Verfügung. Wie jede Gemeinde hat Käbschütztal jetzt 50 000 Euro für Planungsleistungen erhalten. Mit dem Geld soll bis zum Jahresende ermittelt werden, wo und mit welchen Kosten schnelles Internet möglich ist.

Überall wird das wahrscheinlich nicht gehen. „Es gab in den vergangenen Jahren Versuche von verschiedenen Anbietern, unter anderem mit Funk, die aber alle nicht zum gewünschten Ergebnis führten“, sagt Bürgermeister Uwe Klingor (CDU). Eine Ursache seien die vielen Täler. Doch der Ausbau könnte auch finanziell scheitern. Zwar wird er ebenfalls vom Bund gefördert, das Problem für Käbschütztal ist aber der Eigenanteil. So sei es schon aus finanzieller Sicht schwierig, Ortsteile mit 44 Einwohnern mit schnellem Internet zu versorgen. „Wir können aber nicht darüber diskutieren, solange wir nicht wissen, was wo machbar ist und was es kostet“, so der Bürgermeister.

Deshalb soll jetzt die Studie durchgeführt werden. Die wird wohl nur 23 000 Euro Kosten. Den Rest von 27 000 Euro hofft die Gemeinde, für den tatsächlichen Breitbandausbau nutzen zu können. (SZ/jm)

