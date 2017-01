Schnelles Internet: Weißer Fleck verschwindet Der Auer-Ausbau muss bis zum Jahresende erfolgen. Weitere Arbeiten sind bis März 2018 geplant. Sorgen bereiten dagegen noch zwei touristische Standorte.

Seit einiger Zeit wird aufzuholen versucht, was die Politik und die Telekommunikationsanbieter über Jahre verschlafen haben: den flächendeckenden Aufbau eines leistungsfähigen Internets. Denn Download-Geschwindigkeit von zwei Mbit/s, wie sie in weiten Teilen auch hier in der Region immer noch anzutreffen sind, passen bestenfalls zu einem Entwicklungsland, nicht aber zu einer modernen Industrienation.

In den vergangenen beiden Jahren hat sich nun einiges bewegt. Im Radeburger Stadtgebiet hat die Enso-Netz ein modernes Breitbandnetz aufgebaut. Berbisdorf und Großdittmannsdorf sollen in diesem Jahr folgen. Während das Unternehmen diese Projekte allein finanziert, wird der ebenfalls für dieses Jahr vorgesehene Ausbau in den Ortsteilen Bärnsdorf, Bärwalde, Volkersdorf und Boden mit städtischen und Fördermitteln unterstützt. Diese sind dafür gedacht, die sogenannte Wirtschaftlichkeitslücke zu decken, die Unternehmen vom Ausbau abhalten würde. Zum Jahresende wäre Radeburg damit komplett mit Downloadraten zwischen 50 und 100 Mbit/s versorgt.

In den Moritzburger Ortsteilen Steinbach, Reichenberg, Boxdorf und Friedewald hat die Telekom in Eigenregie ein solches Angebot geschaffen. Mit Ausnahme von ein paar Häusern auf der Straße Am Walthersgrund, wo der Aufwand unverhältnismäßig groß gewesen wäre, wie Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos) sagt. Der Ortsteil Moritzburg ist dadurch nun etwas ins Hintertreffen geraten. „Weil die Geschwindigkeit dort 16 Mbit/s beträgt, hatten zunächst die genannten Ortsteile Vorgang, da die Versorgung dort wesentlich schlechter war.“ Wichtig sei das nicht zuletzt wegen der Firmen im Boxdorfer Gewerbegebiet gewesen.

In diesem Jahr will die Telekom nun mit dem Ausbau auf sowie links und rechts der Schlossallee weitermachen. „Bisher sind die Arbeiten allerdings nur bis zum Kirchberg geplant“, ergänzt Jörg Hänisch. Im Gebiet Schließer-, Bahnhof- und Volkersdorfer Straße würde damit vorerst das jetzige Angebot bleiben. Und damit auch in der evangelischen Hochschule. Bereitstehen soll das schnelle Internet in dem geplanten Ausbaugebiet Schlossallee bis spätestens März 2018.

Bisher am schlechtesten versorgt ist der Ortsteil Auer. Im Spätsommer 2016 hatte die Gemeinde Moritzburg auf der Grundlage von Untersuchungen aus den Jahren 2014/2015 Fördermittel für den Ausbau beantragt. Allerdings nicht über das Programm des Wirtschaftsministeriums, sondern über eine Förderrichtlinie des Landwirtschaftsresorts. Der Vorteil für die Gemeinde: Die Wirtschaftlichkeitslücke wird nicht nur zu 75 Prozent, sondern sogar zu 90 Prozent gefördert. Der Moritzburger Anteil ist somit deutlich geringer.

Seit dem Jahreswechsel ist der bewilligte Bescheid da. In der Gemeinderatssitzung am kommenden Montag soll ein Betreuungsunternehmen ausgewählt werden, das die öffentliche Ausschreibungen für den Ausbau des Ortsteil Auer vorbereitet. Ob diese europaweit erfolgen muss, stehe derzeit noch nicht fest. Eines ist indes schon sicher: „Das Geld muss bis zum Jahresende abgerechnet sein.“

Zwei weiße Flecken bleiben in Sachen schnelles Internet aber auch dann noch in Moritzburg. „Das betrifft die touristisch relevanten Standorte Fasanerie und Bad Sonnenland“, sagt Jörg Hänisch. Für die Verbesserung des Internetangebots habe er noch in den letzten Dezembertagen den Antrag auf Förderung von Beratungsleistungen beim Breitbandbüro des Bundes gestellt. „Sollte der Antrag dort abgelehnt werden, können wir ihn bei der nächsten Förderrunde im Herbst beim Land einreichen.“ Wann an der Fasanerie und in Bad Sonnenland dann tatsächlich schnelles Internet gebaut wird, ist damit derzeit noch völlig offen.

„Wer sich näher mit der Materie Breitbandausbau beschäftigt, muss erkennen, dass der Weg in Deutschland zur Verbesserung der Grundversorgung mit schnellem Internet nicht optimal ist“, ergänzt der Bürgermeister. Insbesondere die kleinen Kommunen verfügen nicht über das personelle Know-how, um den Ausbau zu koordinieren und voranzubringen. „Es käme ja auch kein Politiker auf die Idee, den Ausbau der großen Stromtrassen oder der sonstigen Energieversorgungsleitungen in die Verantwortung von kleinen Gemeinden zu legen.“

