Schnelles Internet vom Funkmast Vodafone will im Gewerbegebiet eine Mobilfunk-Basisstation bauen.Einige Gemeinderäte haben Bedenken.

Im Gewerbegebiet Mockritz liegt nur eine geringe Internet-Bandbreite an. Das soll sich mit dem Bau der Mobilfunk-Basisstation von Vodafone ändern. Dann verbessert sich auch der Handyempfang. © Fotos/Montage: Dietmar Thomas

Er soll gebaut werden, der Vodafone-Funkmast im Mockritzer Gewerbegebiet – nur noch nicht in diesem Jahr. Das bestätigte Volker Petendorf, Konzernsprecher von Vodafone, auf Nachfrage des DA. Aber für das nächste Jahr stehen die Chancen nicht schlecht. Der Konzern beobachte den Bedarf in diesem Gebiet. Dabei geht es nicht nur um die Firmen, die dringend ein schnelles Internet und einen guten Handyempfang benötigen, sondern auch um das Verkehrsaufkommen auf der in der Nähe liegenden Autobahn. Man habe festgestellt, dass sich das erhöht habe und damit auch mehr Mobilfunkgespräche geführt werden, so Petendorf. Dies Entwicklung werde bei der Planung der Mobilfunk-Basisstation von Vodafone beachtet.

„Wir werden etwa 200 000 Euro in den Neubau investieren. Vodafone finanziert das Projekt aus eigenen Mitteln für den Regelausbau, ohne Inanspruchnahme von Fördermitteln“, sagte der Konzernsprecher. Entstehen soll ein 50 Meter hoher Mast auf einem Feld hinter Takata und der Fensterbaufirma Trefz.

Wie Petendorf mitteilte, werde sich die Versorgung mit mobilem, schnellen Internet vor allem im Bereich Zschörnewitz/Obergoseln und auch in Mockritz, Jeßnitz, Doschütz, Gadewitz, Redemitz, Gärtitz, Zschepplitz und Strölla verbessern. Die einzelnen Kunden sollen mit ihrem Smartphone und Tablet mit schneller LTE-Geschwindigkeit im Internet surfen können. „Auch im Gewerbegebiet werden wir den Kunden LTE-Breitbandgeschwindigkeiten von 50 Megabit pro Sekunde liefern“, sagte der Konzernsprecher. Zudem würden die Kunden dank der neuen Technologie „Vodafone Crystal Clear“, die Vodafone Deutschland europaweit als erster Netzbetreiber eingeführt hat, in einer sehr guten Gesprächsqualität telefonieren können. Petendorf spricht von einem Quantensprung. Der neue Funkmast bringe den Kunden Breitband mit LTE-Geschwindigkeiten. „Die derzeit anliegende Geschwindigkeit wird den heutigen Bedürfnissen keinesfalls gerecht. Der Neubau sei ein wichtiger Zwischenschritt, um die Region rund um Obergoseln und Zschörnewitz in die Gigabitgesellschaft zu führen“, so der Konzernsprecher. Für den Funkmast ist vom Landratsamt Mitte letzten Jahres die Genehmigung erteilt worden, so Pressesprecherin Cornelia Kluge.

Nicht alle Räte von Großweitzschen stimmten einer positiven Stellungnahme der Gemeinde zum Vorhaben zu. Einige meldeten Bedenken wegen des Erscheinungsbildes und der befürchteten Strahlenbelastung an. Deshalb wurde der Beschluss zunächst verschoben. Beim zweiten Anlauf sagte Bürgermeister Ulrich Fleischer (parteilos): „Wir müssen diesmal eine Entscheidung treffen. Wenn wir der Bauaufsichtsbehörde des Landkreises keine Stellungnahme zuarbeiten, wird davon ausgegangen, dass wir einverstanden sind.“ Er hatte die Fragen, die die Gemeinderäte zum Thema hatten, an den Netzanbieter geschickt. So sicherte Vodafone zu, dass künftig ein weiterer Anbieter den Mast nutzen kann. „Einigen Firmen wird diese Verbindung sicher etwas bringen“, so der Bürgermeister. „Wir können uns den Anforderungen der modernen Technik nicht verschließen, auch wenn solch ein Mast im ländlichen Umfeld stört“, sagte Arne Philipp zur Ratssitzung im vergangenen Jahr.

Die Gemeinde werde darauf achten, dass nicht jeder Netzanbieter einen Mast setzt. Es solle aber das Grundbedürfnis nach Handyempfang und schnellem Internet gewährleistet werden, so Bürgermeister Ulrich Fleischer. Die Möglichkeit einer schnellen Anbindung gebe es im Gewerbegebiet bereits durch Envia Tel, aber das sei manchem Unternehmen zu preisintensiv.

zur Startseite