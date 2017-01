Schnelles Internet soll schneller werden Radebergs OB Lemm hat mit der Telekom ausgehandelt, dass 5 000 Haushalte mehr Netz-Tempo bekommen.

© Symbolbild: dpa

Ohne schnelles Internet geht heute fast nichts mehr. Firmen brauchen es, Schulen, Verwaltungen. Und eigentlich ist schnelles Internet heute auch eine Selbstverständlichkeit. Eigentlich. Denn selbst in Radeberg – im Speckgürtel der boomenden Landeshauptstadt Dresden ist das schnelle Internet noch nicht überall wirklich schnell genug. Firmen müssen eigene Lösungen suchen, und auch in so manchem Ortsteil kann der Fernseher noch immer nicht via Internet flimmern, weil die Leistung nicht ausreicht.

Aber das soll sich ändern, stellte jetzt auch Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) während seiner Rede zum Neujahrsempfang in Aussicht. Zum einen werde der Landkreis ein millionenschweres Programm auflegen, „von dem wir zwar nur am Rande profitieren, weil wir in großen Teilen schon recht gut aufgestellt sind“, machte Lemm klar. Damit dieses Gut-Aufgestelltsein aber zu einem Richtig-gut-aufgestellt-Sein wird, hat Lemm auch mit dem Branchen-Riesen Telekom verhandelt, verriet der OB. „Ich habe mit der Telekom vereinbart, für immerhin 5 000 Radeberger Kunden die Internet-Geschwindigkeit auf 100 MB pro Sekunde zu erhöhen.“ Das sei ein wichtiger Schritt für eine für Firmenansiedlungen und Zuzügler attraktive Stadt, ist Lemm überzeugt.

