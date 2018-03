Schnelles Internet soll kommen Die Zusage zur Förderung vom Bund liegt vor. Allerdings gibt es noch Probleme an Schulen.

© Symbolfoto: Marijan Murat/dpa

Derzeit gibt es in Dresden 1 300 Adressen von Wohnhäusern, Firmen und Institutionen, die kein schnelles Internet haben oder mit einer Geschwindigkeit unter 30 Megabit je Sekunde arbeiten müssen. Das reicht gerade so zum Surfen im Internet, Videos und Fernsehen ruckeln oder brechen ab.

Das soll sich ändern. Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) hat jetzt die Zusage, dass der Bund 9,2 Millionen Euro für den Ausbau zur Verfügung stellt. Allerdings fehlen dann immer noch 18,4 Millionen Euro. Diese will Lames durch die Stadt vorfinanzieren und sich dann 90 Prozent davon vom Land fördern lassen. Eine sehr hohe Summe, um 1 300 Adressen zu versorgen. Aber da sie über die gesamte Stadt verteilt sind, wird so das Glasfasernetz für alle besser. „Ziel ist es, bis Jahresende sämtliche Vergabeverfahren abgeschlossen, die Stadtratsbeschlüsse und verbindlichen Förderbescheide zu haben“, so Lames.

Nicht im Programm sind die 125 unterversorgten Schulen. Den Antrag dafür hat der Bund auf die Warteliste gesetzt, weil derzeit das Geld fehlt. Deshalb plant Lames ein stadteigenes Breitbandnetz, mit dem sämtliche Schulen, Kitas, Bibliotheken, Sportstätten und alle weiteren städtischen Einrichtungen versorgt werden. Das würde, inklusive Betreibung, 15,6 Millionen Euro kosten. Dazu will Lames ebenfalls eine Vorlage erarbeiten. Er hofft auf bis zu 14,2 Millionen Euro Förderung. „Die Zusagen würden wir natürlich abwarten.“

