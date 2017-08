Schnelles Internet kommt schneller Die Telekom baut schon. Die Stadt Heidenau hat nun eher als gehofft Fördermittel bekommen. Das Ganze hat nur einen Nachteil.

Ein Bild, das sich in Heidenau jetzt an vielen Straßen wiederholt: Die Telekom und bald auch die Stadt bauen Verteilerstationen für das schnelle Internet. © Dirk Zschiedrich

An der Mozartstraße hat es begonnen, jetzt sind an zig Heidenauer Straßenecken die gelben Sperrschilder zu sehen. Es ist eingetreten, was prophezeit wurde: Die Stadt wird ein Schweizer Käse, sprich durchlöchert von Baustellen und Sperrungen. Der Grund: Das schnelle Internet. Dafür werden die Einschränkungen gern in Kauf genommen.

Bisher baut nur die Telekom. Doch nun hat auch die Stadt Heidenau Geld bekommen, um die etwa 60 Haushalte bzw. Adressen anzuschließen, für die es sich bei der Telekom nicht lohnt. Der Landtag hat Heidenau diese Woche, und damit eher als die Stadt zu hoffen wagte, knapp 1,4 Millionen Euro genehmigt. „Heidenau geht mit gutem Beispiel voran. Die Versorgung der Haushalte und Firmen mit schnellem Internet ist heutzutage ein ganz wesentlicher Faktor für die Attraktivität einer Stadt - das haben Verwaltung und Rat erkannt und frühzeitig die Initiative ergriffen, die Mittel zu beantragen“, sagt Landtagsabgeordneter Oliver Wehner (CDU).

Auf der Lutherstraße soll in etwa zwei Wochen das sogenannte Multifunktionsgehäuse mit Inhalt gefüllt werden. Bis Jahresende erfüllt sich dann für rund 7 500 Heidenauer Haushalte der Traum vom schnellen Internet. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde, beim Hochladen auf bis zu 40. Nur drei Adressen in Großsedlitz gehen leer aus. Dort sind laut Telekom technisch bedingt nur 30 bis 45 Mbit verfügbar. Und gefördert wird der Ausbau nur dort, wo weniger als 30 Mbit anliegen. (SZ/sab)

