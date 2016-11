Schnelles Internet kommt endlich Braunsdorf, Kaufbach und Grumbach sollen mit Breitband versorgt werden. Höhere Geschwindigkeiten gibt es aber frühstens 2017.

Wilsdruff. Der Energieversorger Enso will neben Wilsdruff und Kesselsdorf weitere Orte mit schnellem Internet versorgen. Dies betrifft Grumbach, Braunsdorf und Kaufbach. Die Dörfer sollen im nächsten Jahr erschlossen werden. Es geht um rund 1 400 Haushalte, die eine Breitbandverbindung erhalten können. In welchem Monat die Bauarbeiten starten und Kabel verlegt werden, steht noch nicht fest. „Dazu laufen gegenwärtig die Planungen an“, teilte eine Enso-Sprecherin mit. Vorgesehen ist, dass das neue Netz im Oktober 2017 freigeschaltet wird.

Die Enso erschließt im sogenannten Vectoring-Verfahren. Das heißt, es werden Glasfaserkabel bis an die Telekom-Verteilerschränke verlegt. Von da an geht es im Kupferkabelnetz weiter bis in die einzelnen Wohnhäuser. Somit sind Surf-Geschwindigkeiten zwischen 40 und 100 Megabit pro Sekunde möglich. Die Enso wird dafür rund sechs Kilometer Leitungen verlegen und rund 500 000 Euro investieren. Voraussichtlich ab Mai können Interessenten Verträge abschließen. (hey)

