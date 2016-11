Schnelles Internet kommt aufs Land Die Deutsche Telekom will bis 2019 etliche Dörfer bei Wilsdruff neu verkabeln.

Lange wurde über den Internetausbau in den ländlichen Gebieten diskutiert, jetzt soll alles ganz schnell gehen: Die Deutsche Telekom hat offiziell erklärt, die Wilsdruffer Ortsteile Grumbach, Limbach, Birkenhain, Grund, Mohorn, Herzogswalde, Helbigsdorf und Kaufbach mit schnellen Datenleitungen zu erschließen. Dann wären dort wie heute schon in größeren Städten Geschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde möglich. Der Ausbau soll spätestens Ende 2019 abgeschlossen sein.

Die Infrastruktur wird allerdings nicht lückenlos sein. Manche Grundstücke sind so abgelegen, dass es für Anbieter wie die Telekom unwirtschaftlich ist, diese zu erschließen. Die Stadt Wilsdruff will deshalb Fördermittel beim Land Sachsen und beim Bund beantragen, um die Ortslage Blankenstein und einzelne Areale in Mohorn, Grund Birkenhain und Grumbach selbst zu erschließen. Dies betrifft nochmals 288 Haushalte. Der Energieversorger Enso hat zudem erklärt, in den Ortsteile Grumbach, Braunsdorf und Kaufbach eine schnelle Internetversorgung aufzubauen. Derzeit baut die Enso in Wilsdruff, Kesselsdorf ist schon erschlossen. (hey)

zur Startseite