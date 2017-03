Schnelles Internet im Oberland Die Enso hat den Ausbau des Breitbandnetzes in Neugersdorf, Herrnhut und Neueibau abgeschlossen. Am 1. April wird angeschaltet.

Symbolbild: Eine Frau hält ein Kabelbündel aus Glasfaserkabeln vor einer sogenannten Speedpipe (Leerrohr) für ein Glasfasernetzwerk. © dpa

Ebersbach. Mit bis zu 100 Mbit/s im Download können Neueibauer, Neugersdorfer und Herrnhuter Bürger ab 1. April durch das Internet surfen. Dann geht das Enso-Netz dort in Betrieb. Wer das Angebot nutzen möchte, muss jedoch einen entsprechenden Vertrag abschließen.

Am Mittwoch hat die Enso einen Partnerschaftsvertrag für Telekommunikationsprodukte mit dem Geschäftsführer des Expert Mediaparkes in Ebersbach, Mario Witzmann, unterzeichnet. Ab sofort ist es möglich, den Vertrag für das schnelle Internet auch persönlich im Expert-Geschäft in der Adam-Ries-Straße abzuschließen. „Dort wird man entsprechend beraten“, unterstreicht Frank Arnold, Bereichsleiter Vertrieb bei der Enso.

Etwa 50 Kilometer Glasfaserkabel hat die Enso im Oberland verlegt. Davon profitieren ab Anfang Juli auch die Bürger in Dürrhennersdorf, Neusalza-Spremberg, Friedersdorf und Großschweidnitz. Frank Arnold benennt den Dezember dieses Jahres als Anschalttermin für das Breitbandnetz in Oderwitz und Ebersbach. (SZ/gla)

