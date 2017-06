Schnelles Internet für Zeithain und Glaubitz Die Enso baut die Breitbandversorgung weiter aus – davon profitieren aber nicht alle Dörfer.

Die Baustellen ziehen sich wie ein rot-weißes Band übers Land. Erst in Nünchritz, jetzt durch Glaubitz und Zeithain. Verantwortlich dafür ist die Enso Netz GmbH, die damit den Breitbandausbau kräftig vorantreibt. Ziel ist es, künftig Übertragungsraten bis zu 100 Megabit pro Sekunde anbieten zu können, erklärt Unternehmenssprecherin Claudia Kuba. Gebaut werde eigenwirtschaftlich, also ohne Fördermittel. Und aufgrund der Wirtschaftlichkeit werde meist auch nicht eine gesamte Gemeinde mit allen Ortsteilen erschlossen.

In Zeithain begannen die Bauarbeiten an der B 169 zwischen Umspannwerk und Nikopoler Straße und ziehen sich bis Ende Oktober quasi durchs ganze Dorf: So sind unter anderen Tiefbauarbeiten auch an der Teninger- und Abendrothstraße, an der Haupt-, Damaschke-, Bahnhof-, Teich- und Feldstraße geplant sowie am Sternplatz, an der Moritzer- und Röderauer Straße.

Voraussichtlich ab dem Herbst können sich die Anwohner im Internet informieren, ob sie von dem Ausbau profitieren und welche Übertragungsraten bei ihnen zu Hause zu erwarten sind. „Ab Januar 2018 wollen wir dann liefern“, so Claudia Kuba. Ab dann könnten die Zeithainer also tatsächlich über die Enso im Internet surfen. Die Kosten für den Ausbau beziffert das Unternehmen mit 200 000 Euro.

Fünf Kilometer neue Glasfaserkabel werden dafür in dem Dorf verlegt und an die sogenannten Kabelverzweiger der Telekom herangeführt. An den bestehenden Kupferkabeln auf der „letzten Meile“ zwischen Verzweiger und Haus brauche es dann keine Bauarbeiten mehr, da die Eigenschaften der Kabel durch die sogenannte Vectortechnik erhöht und dadurch die hohen Übertragungsraten möglich werden. Gleichzeitig nutzt das Unternehmen die aktuellen Tiefbauarbeiten, um drei Kilometer Stromkabel zu erneuern, sagt Claudia Kuba.

Zudem sei das Unternehmen derzeit auch in Teilen der Nachbargemeinde Glaubitz aktiv. Dort sollen die Tiefbauarbeiten bereits spätestens mit dem Ende der Sommerferien abgeschlossen sein, um danach die Telekommunikationskabel verlegen und die Übertragungsraten testen zu können. Im Spätsommer sei die Verfügbarkeit für die Glaubitzer dann voraussichtlich im Internet abrufbar, ab Dezember könnte bereits mit dem neuen Angebot gesurft werden.

www.enso.de/internet

