Schnelles Internet für Weißkeißel Die Arbeiten für den Anschluss mit Glasfaserkabeln haben bereits begonnen. Die Gemeinde profitiert dabei von leeren Rohren.

Symbolbild: ein Kabelbündel aus Glasfaserkabeln © dpa

Weißkeißel. Im Ortskern von Weißkeißel kann in Kürze mit einer Geschwindigkeit von 100 Megabit pro Sekunde im Internet gesurft werden. Darüber ist in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats von Bürgermeister Andreas Lysk informiert worden.

Die entsprechenden Technikschränke im Ortskern werden dafür bereits umgebaut. Wie es mit den Randbereichen des Ortes, die nicht vom Ausbau durch die Telekom erreicht werden, weitergeht, steht aktuell noch nicht fest. Dazu werde es in nächster Zeit nähere Informationen geben, erklärt Andreas Lysk auf Nachfrage von Gemeinderat Matthias Röchow. Es sei alles im Fluss. Er habe alles in seiner Macht stehende getan, versichert der Bürgermeister in der Ratssitzung.

Beim Anschluss der Gebiete an das schnelle Internet via Glasfaserkabel kann die Gemeinde vielleicht von bereits vorhandenen Leerrohren profitieren, die von den Stadtwerken Weißwasser beim Bau der Gasleitung verlegt worden sind. Aktuell werde geprüft, wo diese genau liegen, sagt Andreas Lysk. (SZ/bb)

zur Startseite