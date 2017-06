Schnelles Internet für Sohland Bisher galten große Teile der Gemeinde als unterversorgt. Das soll sich ändern.

Zahlreiche Einwohner Sohlands können auf schnelle Internetanschlüsse hoffen. Denn große Teile der Gemeinde gelten als unterversorgt. Sie gehören zu den Gebieten, in denen der Landkreis Bautzen die Internetversorgung ausbauen will, weil die dort vorhandenen Anschlüsse nur Übertragungsraten von unter 30 Megabit pro Sekunde ermöglichen. Darüber hat Bürgermeister Hagen Israel (parteilos) in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung informiert. Details können Interessierte einer speziellen Internetseite entnehmen. Dort sind unter anderem Karten veröffentlicht, aus denen ersichtlich ist, dass fast der gesamte bebaute Bereich des Ortsteils Sohland zum Ausbaugebiet gehört, ebenso Ellersdorf und Teile von Taubenheim. Wehrsdorf hingegen gilt als ausreichend versorgt. Die Bauarbeiten sollen laut Zeitplan in den nächsten zwei Jahren erfolgen und Ende 2019 abgeschlossen sein. (SZ/ks)

www.breitband-bautzen.de

