Schnelles Internet für Langebrück Im März soll das Projekt vorgestellt werden. Die Arbeiten beginnen schneller als erhofft.

© Symbolbild: dpa

Momentan ist in vielen Wohnzimmern in Langebrück surfen im Schneckentempo angesagt. Laut einer Erhebung der Digitalen Offensive Sachsen sind die meisten Einwohner noch mit einer Geschwindigkeit von sechs MegaBit pro Sekunde oder etwas darüber im Internet unterwegs. Die sechs MBit/s reichen aus, um eine Homepage schnell aufzurufen. Einen Film anschauen wird schon schwierig. Surfen dazu noch mehrere Familienmitglieder im Netz, dann dauert das. Das soll sich noch in diesem Jahr ändern. „Die Deutsche Telekom will im Ort den Breitbandausbau vorantreiben. Das wird nach Auskunft des Telekomunternehmens in den nächsten Monaten geschehen“, sagte Ortsvorsteher Christian Hartmann (CDU). Nach seinen Angaben soll das Projekt auf der nächsten Sitzung des Ortschaftsrates im März vorgestellt werden. Surfen mit einer Geschwindigkeit von 50 MBit/s soll dann möglich sein, so das Ziel. Schnelle Datenleitungen sind für die meisten Firmen überlebensnotwendig. Einige Unternehmen im Dresdner Norden, wie der IT-Dienstleister ergoDATA wollten nicht warten, sie haben sich gekümmert und Datenleitungen legen lassen, natürlich gegen entsprechende Bezahlung.

Davon profitierten dann umliegende Einwohner. Sie wurden von Telekommunikationsunternehmen auf Wunsch mit angeschlossen. So liegen in Schönborn schnelle Leitungen. In dem 500-Einwohner-Ort ist schnelles Internet mit einer Geschwindigkeit von mittlerweile bis zu 100 MBit/s verfügbar. Ähnlich sieht es entlang des Langebrücker Gewerbegebietes an der Lessingstraße aus. Auch hier zahlen Unternehmen für die schnellen Leitungen, und wenn die einmal in der Erde liegen, kommen auch Bewohner in der Nähe in den Genuss schnellen Surfens.

In Wachau hat die Verwaltung frühzeitig für schnelles Internet gesorgt. So hatte die Kommune bereits im Jahr 2008 als eine der Ersten im Landkreis Bautzen begonnen, die Ortsteile mit schnellen Internetzugängen zu versorgen. Auch hier sind bis zu 100 MBit/s verfügbar. Dafür flossen Fördermittel aber auch reichlich Geld aus der eigenen Gemeindekasse. (SZ/td)

zur Startseite