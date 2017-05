Schnelles Internet für Hertigswalde Die Telekom baut das Netz für den Sebnitzer Ortsteil aus. Bis Ende des Jahres soll das Breitband anliegen.

Die Einwohner von Hertigswalde können sich freuen: Die Telekom will ihr Netz in dem Sebnitzer Ortsteil ausbauen und zugleich das Tempo erhöhen. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Das neue Netz wird demnach so schnell sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud werde bequemer. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt der Telekom zufolge auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde und beim Hochladen von Daten auf bis zu 40 MBit.

Rund 300 Haushalte in Hertigswalde können laut Angaben der Stadtverwaltung davon profitieren. Konkret aufgelistet werden die Einwohner im Bereich Birkenweg, Fichtenweg, Hangweg, Ottendorfer Straße, Ottendorfer Weg, Wilhelm-Schindler-Weg sowie entlang der Hertigswalder Straße bis zum Ortsausgang. Die Telekom wird dafür rund 1,3 Kilometer Glasfaserkabel neu verlegen sowie einen Verteiler aufstellen und mit moderner Technik ausstatten. Bis Ende des Jahres soll das schnelle Netz anliegen.

Der Baubeginn ist für Anfang Mai geplant. Auf der Strecke zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler wird das Kupferkabel durch Glasfaser ersetzt. Das sorgt für erheblich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten. Die Verteiler werden zu Multifunktionsgehäusen umgebaut. In diesen wird das Lichtsignal von der Glasfaser in ein elektrisches Signal umgewandelt und über das bestehende Kupferkabel zum Anschluss des Kunden übertragen. Es gilt die Faustformel: Je näher der Kunde am Verteiler wohnt, desto höher ist seine Geschwindigkeit. (SZ)

