Schnelles Internet für Glashütte Alle Ortsteile der Uhrenstadt kommen besser an die Datenautobahn. Zuvor ist aber noch ein Problem zu lösen.

In naher Zukunft werden die Glashütter noch schneller an die Daten aus dem Internet kommen. Die Stadt plant einen massiven Ausbau des Breitbandes im Stadtgebiet. Danach werden sich 95 Prozent der Haushalte Daten mit mindestens 30 Mbit/Sekunde aus dem Netz laden können. Insgesamt wird mehr als die Hälfte der Haushalte noch schnelleres Internet haben. Hier soll es Übertragungsraten von 50 Megabit/Sekunde im Downstream und 10 Megabit/Sekunde im Upstream geben. Um diese Datenübertragungsgeschwindigkeiten zu erreichen, wird Glashütte rund 687 000 Euro investieren. Das ergab die Ausschreibung, an der sich zwei Unternehmen beteiligt haben und bei dem die Deutsche Telekom das wirtschaftlich-günstigere Angebot eingereicht hat. „Wir haben mit deutlich mehr kalkuliert“, sagte Dreßler im Stadtrat. Demnach rechnete die Stadt mit Kosten in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Dass das Planungsbüro so weit daneben lag, hat hauptsächlich eine Ursache.

Die Planer hätten nicht gewusst, dass gar nicht so viele Gräben gebuddelt werden müssen. Denn die Deutsche Telekom verfügt über sehr viele bereits verlegte Leerrohre. In diese werden die neuen Glasfaserleitungen eingefädelt. Diese werden die Kupferkabel ersetzen, die den Glashüttern bisher den Zugriff auf Daten des Internets ermöglichten. Glasfaserkabel sind zwar teurer, können aber Daten schneller über größere Entfernungen übertragen. Zudem sind sie nicht so störanfällig wie die Kupferkabel. Damit die Bewohner in allen 15 Ortsteilen der Uhrenstadt schnelles Internet bekommen können, wird die Telekom rund 107 Kilometer Glasfaserkabel verlegen. Der übergroße Anteil, etwa 97 Kilometer, wird durch die Leerrohre geführt. Oberirdisch werden rund 6,3 Kilometer Leitungen verlegt. Außerdem werden 39 Verteilerkästen errichtet beziehungsweise bestehende vergrößert.

Für diese Maßnahmen sind nach der Vertragsunterzeichnung 18 Monate Bauzeit veranschlagt, sagt Dreßler. Zuvor müssen noch einige Dinge geklärt werden. So müssen die Landesdirektion Sachsen und die Bundesnetzagentur dem Verfahren zustimmen. Außerdem müssen noch der Verlauf der Trassen und die Standorte für die Multifunktionskästen festgelegt werden. Wesentlich mehr Arbeit macht den Glashüttern ein Unternehmen, das einen Tag, bevor der Stadtrat den Auftrag an den Sieger der Ausschreibung erteilen wollte, angekündigt hat, in einem der 15 Ortsteile schnelles Internet übers sogenannte Vectoring anzubieten – und das, ohne dabei Fördermittel in Anspruch zu nehmen.

Beim Vectoring wird auf den Austausch der Leitungen verzichtet. Stattdessen werden – vereinfacht gesagt – die elektromagnetischen Störungen ausgeglichen, die es zwischen den Kupferleitungen auf dem Weg zum Haushalt gibt. Dadurch können diese Kabel mehr Daten übertragen. Nachteil der Lösung ist, dass die Haushalte nicht mehr zwischen verschiedenen Anbietern wechseln können. Sie müssen bei dem Unternehmen bleiben, das das Vectoring veranlasst hat. Deshalb stellt das jetzt vorgelegte Angebot die Stadt vor ein Problem. Denn Glashütte möchte die Datenbahnen im gesamten Stadtgebiet – also in allen Ortsteilen – einheitlich umrüsten. Der Grund: Damit können mögliche Unterschiede bei den künftigen Tarifen verhindert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, kündigte Dreßler Gespräche mit den Anbietern und der Bundesnetzagentur an. Er zeigte sich zuversichtlich, eine Lösung zu finden. „Die Hürden, die vor uns liegen, werden wir meistern.“

Sollte das gelingen, werde die Stadt den Vertrag mit der Telekom noch in diesem Jahr schließen. Im kommenden Jahr könnte das Unternehmen mit der Umrüstung des Kabelnetzes beginnen. 2018 müsste dann die Mehrheit der Glashütter Haushalte über schnelles Internet verfügen.

