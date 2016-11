Schnelles Internet für ganz Radeburg In der Innenstadt hat die Enso die Arbeiten bereits beendet. Nun sollen auch die Ortsteile Anschlüsse mit mindestens 50 Mbit pro Sekunde bekommen.

Glasfaserkabel kommen in die Erde. Der Breitband-Ausbau macht nicht nur schnelles Surfen für die Radeburger möglich. Die Lichtwellenleiter sorgen ebenfalls dafür, dass IP-Telefonie und moderne Internetdienste genutzt werden können. © dpa

Bis vor einigen Wochen brauchten die Radeburger vor allem eines, wenn sie im Internet surfen wollten – viel Geduld. Zumindest im Stadtgebiet ist das nun Geschichte. Dank der rund 1,35 Millionen Euro teuren Investition der Enso Netz GmbH haben dort jetzt rund 2 300 Haushalte und Gewerbebetriebe schnelles Internet. Insgesamt wurden rund zwölf Kilometer Lichtwellenleiterkabel verlegt und 19 sogenannte Fernmeldeverteiler aufgestellt. Damit können nun Datenmengen von bis zu 100 Megabit pro Sekunde übertragen werden. Der Breitband-Ausbau macht nicht nur schnelles Surfen für die Radeburger möglich. Die Lichtwellenleiter sorgen ebenfalls dafür, dass IP-Telefonie und moderne Internetdienste genutzt werden können.

Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung nun den Weg freigemacht, dass schnelles Internet auch in allen anderen Ortsteilen von Radeburg aufgebaut werden kann. Dass der Bedarf auch dort sehr groß ist, zeigen immer wiederkehrende Anfragen an die Bürgermeisterin.

Bereits seit 2014 spielte das Thema immer wieder eine Rolle im Stadtrat, nachdem im Rahmen einer Vorstudie die Verfügbarkeit und der Bedarf für schnelles Internet geprüft worden waren.

Für die ländlichen Ortsteile war das Problem, dass sich kein Anbieter für den Ausbau fand, da dieser für die Unternehmen nicht wirtschaftlich möglich ist. Deshalb fasste der Stadtrat im April den Beschluss, Zuschüsse für den Ausbau von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen zu beantragen. Der Fördermittelantrag wurde im Juni durch die Landesdirektion Sachsen vorläufig beschieden. Dieser positive Bescheid und weitere Beschlüsse des Stadtrats waren die Grundlage für die notwendige aufwendige europaweite Ausschreibung der Bauleistungen. Drei Unternehmen bekundeten ihr Interesse daran, zwei gaben letztendlich ein Angebot ab.

Der Stadtrat hat nun beschlossen, den Zuschlag für den Ausbau in allen ländlichen Ortsteilen an den wirtschaftlichsten Bieter – die Enso Netz GmbH – zu erteilen. Dieser Beschluss erfolgte vorbehaltlich der Erteilung eines endgültigen Zuwendungsbescheides durch die Landesdirektion Sachsen. Insgesamt betragen die Kosten für die Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke – also des Fehlbetrags, um unwirtschaftliche Gebiete mit dem Hochgeschwindigkeitsnetz zu erschließen – mehr als 370 000 Euro. Da mit 75 Prozent Förderung gerechnet wird, hat die Stadt Radeburg immerhin noch Eigenmittel in Höhe von fast 93 000 Euro aufzubringen. Bis spätestens Ende 2017 soll in allen Ortsteilen der Stadt Radeburg schnelles Internet mit mindestens 50 Mbit/s verfügbar sein wird. (SZ/gör)

