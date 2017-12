Schnelles Internet für Eibau kommt frühestens 2018 Nachvollziehen kann in der Gemeindeverwaltung nicht, weshalb das so lange dauert.

Symbolfoto:Glasfaserkabel zur Übertragung von Hochgeschwindigkeitsinternet © dpa

Eibau. Die Telekom will in Eibau erst im nächsten oder übernächsten Jahr den Breitbandausbau in Angriff nehmen. Diese Information hat die Gemeinde bekommen, wie Hauptamtsleiterin Kerstin Höhne jetzt berichtete. Nachvollziehen könne man allerdings auch in der Gemeindeverwaltung nicht, weshalb das so lange dauert. Gebaut worden sei stattdessen seitens der Telekom zum Beispiel in Obercunnersdorf, wo aber bereits Breitbandinternet anliegt. Auch der SZ gegenüber hatte die Telekom bestätigt, dass in Eibau in der nächsten Zeit kein Ausbau geplant sei. In Obercunnersdorf seien planmäßige Arbeiten an Leitungen nötig gewesen, deshalb habe man die Internet-Bandbreiten gleich mit aufgerüstet, sagte Telekom-Sprecher Georg von Wagner.

In anderen Ortsteilen besteht die Hoffnung, dass es schneller geht. In Walddorf beispielsweise will ein privater Anbieter ausbauen, in Neueibau sollen im Zuge von Straßenbauarbeiten demnächst Leerrohre für Internetleitungen in den Boden eingebracht werden, so Bürgermeister Michael Görke (parteilos). Er geht davon aus, dass es auch hier bald die entsprechenden, schnellen Leitungen geben wird. (SZ/rok)

