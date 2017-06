Schnelles Internet für Ebersbach Der Energieversorger Enso bringt Breitband in die Oberlandstadt. Die ersten Arbeiten sind fertig. Am Jahresende soll das Netz in Betrieb gehen.

Die Energieversorgung Sachsen-Ost (Enso) schafft im Oberland schnelles Internet. In Neugersdorf ist der Ausbau bereits abgeschlossen, in Ebersbach hat er begonnen. In sieben Bauabschnitten werden hier Kabel verlegt, Kabelverzweiger gesetzt und die Vorbereitungen für den Anschluss geschaffen. Ein Bauabschnitt ist bereits fertig, für andere erfolgen derzeit noch die Projektierung und die Planung. „Aufgrund der umfangreichen Arbeiten auch im Tiefbau kommen wir mittlerweile an unsere Grenzen“, informierte Gunther Herzig jetzt im Technischen Ausschuss der Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf. Der Leiter des Regionalbereiches der Enso Netz informierte dort über den aktuellen Baustand.

Anfang Oktober dieses Jahres sollen die Tiefbauarbeiten abgeschlossen sein. Dann sind im Auftrage der Enso allein in Ebersbach rund 7,5 Kilometer Kupferkabel durch Glasfaserkabel ersetzt und 14 Kilometer Leerrohr verlegt worden. Außerdem sind bis dahin 40 Kabelverzweiger fertig. Im Dezember dieses und Anfang des kommenden Jahres will die Enso in die Vermarktung gehen. Das heißt, dass die Ebersbacher Bürger und Firmen dann mit der Enso einen Vertrag über das schnelle Internet abschließen können.

Für Gewerbetreibende bietet das Unternehmen nur Verträge an, die sich auf Telefonie und Internet beziehen. Private Nutzer können auch nur den Internetzugang der Enso bekommen, wenn sie zum Beispiel ausschließlich im Mobilfunk telefonieren. Derzeit ist eine Informationsveranstaltung für Gewerbetreibende in Vorbereitung. Am 1. Juni sollen sie über die Möglichkeit eines Glasfaserdirektanschlusses informiert werden.

Für Privatkunden hat der Energieversorger bei Expert in Ebersbach eine Beratungsstelle eingerichtet. Dort erhalten die Bürger umfassende Informationen und können den Vertrag abschließen. Stephan Sommer von Enso Netz wies darauf hin, dass die Bürger die entsprechenden Informationen nicht auf den Baustellen abfragen sollten, sondern in der Beratungsstelle bei Expert. Wer bei seinem bisherigen Telekommunikationsanbieter kündigen und zur Enso wechseln möchte, sollte die Kündigung den Mitarbeitern der Enso überlassen, betonte Stephan Sommer. Die Mitnahme der bisherigen Rufnummer sei übrigens selbstverständlich, ergänzte er. Die Erfahrungen des Unternehmens in Bereichen, in denen schnelles Internet verfügbar ist, haben gezeigt, dass am häufigsten Anschlüsse für die Geschwindigkeit von 25 Mbit/s gekauft werden. Das wollen 38 Prozent der Nutzer. 35 Prozent surfen mit 50 Mbit/s, 20 Prozent mit 100 Mbit/s. (SZ/gla)

zur Startseite