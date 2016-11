Schnelles Internet für die Schüler Eine neunte Klasse der Scultetus-Oberschule wartete nicht auf Handwerker. Vorteile davon haben alle Kinder an der Schule.

Die Schüler der Scultetus-Oberschule graben selbst für ihr neues Internetkabel. © privat

Mehr Sicherheit, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit für die Daten – das war das Ziel des letzten Arbeitseinsatzes der Klasse 9b an der Scultetus Oberschule. Dafür haben acht Görlitzer Schüler, der Hausmeister und der Schulleiter Frank Dörfer selbst mit angepackt und sieben Stunden gearbeitet, um 70 Meter Glasfaserkabel unter die Erde zu bringen. Dörfer sagt: „Die Schüler haben eine große Bereitschaft gezeigt, etwas für die Schule zu tun.“ Denn so konnten sie selbst lernen, was beim Kabelverlegen alles dazugehört und wie anstrengend es ist, mit Schaufel und Spaten harten, wurzeldurchzogenen Boden auszuheben. „Die Schüler waren fasziniert, was alles zu beachten war und dass auch ein Schutzrohr und gelbes Absperrband dazugehören. Da konnten sie gleich Erfahrung im Tiefbau sammeln.“ Doch dass es zu diesem Arbeitseinsatz kam, war reiner Zufall. Plötzlich stand das Glasfaserkabel zur Verfügung, doch dafür musste das Kabel erst durch einen Wohnblock und bis zur Schule gezogen werden.

Als Ergebnis kann die Oberschule jetzt per Kabel an das Rechenzentrum der Stadtverwaltung Görlitz angeschlossen werden. Die Stadt ist interessiert daran, alle Schulen an das Rechenzentrum anzuschließen, so Dörfler. „Es ist eine weitreichende Investition. Die Stadt plant für eine Zukunft, in der jeder Schüler mit Tablet arbeitet und eine große Datenmenge bewältigt werden muss.“ Dank des Arbeitseinsatzes ist das kein Problem mehr. Die Leitung ermöglicht nicht nur guten Datenverkehr, sondern gehört jetzt kostenfrei der Schule.

