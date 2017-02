Schnelles Internet für alle dauert noch In fast 1 500 Betrieben und Haushalten in Leutersdorf und Spitzkunnersdorf liegt es an. Die Gemeinde will mehr anbinden.

Leutersdorf möchte allen Bürgern eine schnelle Internetverbindung ermöglichen. Seit Ende 2014 verfügen darüber fast 1 500 Betriebe und Haushalte in der Gemeinde. Mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde (MBit/s) ist seither in großen Teilen von Leutersdorf und Spitzkunnersdorf telefonieren, im Internet surfen und fernsehen gleichzeitig möglich. „Es gibt noch Flecken in der Gemeinde, wo kein schnelles Internet anliegt“, berichtet Bürgermeister Bruno Scholze (CDU). Reichlich vier Millionen Euro wären nötig, um allen in der Gemeinde schnelles Internet zu gewährleisten, sagt Scholze. Dabei soll der Landkreis helfen. Der will einen ortsübergreifenden Gesamtantrag für das schnelle Internet stellen. Die Kosten hierfür werden auf 138 Millionen Euro geschätzt. Zuvor gibt es eine Abfrage nach dem Bedarf für so eine Anbindung. Die Kommunen müssen den Eigenanteil an der Finanzierung von etwa zehn Prozent leisten können. Für Leutersdorf wären das 400 000 Euro, schildert Scholze.

