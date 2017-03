Schnelles Internet für 5 000 Haushalte Die Telekom hat die Arbeiten zum Breitbandausbau beendet. Das neue Netz bietet nicht nur bessere Übertragungsraten.

Ab sofort können 1 800 Haushalte und Betriebe mehr in Meißen Anschlüsse mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde nutzen. Das teilt die Telekom mit. Dafür hatte der Anbieter im vergangenen und diesem Jahr Glasfaserkabel neu verlegt und elf neue Kabelverzweiger im Stadtgebiet aufgestellt.

Das neue Breitbandnetz ist so leistungsstark, dass nicht nur Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind, sondern auch Musik- und Video-Streaming. Nimmt man die neu dazu gekommenen Gebiete mit schnellem Internet vom vergangenen Dezember hinzu, hat die Telekom rund 5 000 Haushalte und Betriebe in der Porzellanstadt an das schnelle Netz angeschlossen.

„Die umfangreichen Arbeiten samt Planung, Montage und Schaltarbeiten sind jetzt abgeschlossen“, sagt Kai Gärtner, Regiomanager im Infrastrukturvertrieb der Telekom im Landkreis Meißen. Die nun vorhandene Infrastruktur sei ein digitaler Standortvorteil. Kunden in Meißen, die von den neuen Geschwindigkeiten profitieren wollen, müssen selber aktiv werden und ihren Vertrag erweitern oder einen neuen mit der Telekom schließen. (SZ/mhe)

