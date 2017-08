Schnelles Internet bringt Sperrungen Der Breitbandausbau fordert Opfer: Einbahnstraßen für kurze Zeit zum Beispiel. Ein Ende ist noch nicht abzusehen.

Die rot-gelben Absperrzäune überall in Heidenau sind ein untrügliches Zeichen: Es wird gebaut. Und weil es das schnelle Internet ist, freuen sich auch alle darauf und nehmen die Sperrungen mehr oder weniger gelassen in Kauf. Nach etlichen kleineren Einschränkungen nahen jetzt jedoch für einige Tage einschneidende Maßnahmen: Einbahnstraßen.

Betroffen ist am 23. August zunächst die Dohnaer Straße im Bereich der Bahnunterführung zwischen Gabelsbergerstraße und Pirnaer Straße. Am Mittwoch kann deshalb nur von der Dohnaer Straße in Richtung Pirnaer Straße zu fahren. In der Gegenrichtung wird sich der Verkehr insbesondere auf die Geschwister-Scholl-Straße verlagern, sodass es an der Ampelkreuzung S 172/Schollstraße zu Staus kommen wird. Die nächste Alternative, über die S 172 zu kommen, ist dann die Erlichtmühlen-Kreuzung. Am Donnerstag soll die Einbahnstraße bereits Geschichte sein. Dafür gibt es dann für zwei Tage eine andere: Die Pillnitzer Straße zwischen Dresdner und Rathausstraße wird zur Einbahnstraße. Weil aus anderen Gründen bereits die Wiesenstraße eine Einbahnstraße ist, geht es nur von der Dresdner in die Pillnitzer Straße. In der Gegenrichtung geht es über die Rathaus- oder die Wiesenstraße.

Die am Donnerstag und Freitag auf der Einbahnstraße gebaggerten Baugruben werden mit Fußgängerbrücken bzw. Stahlplatten gesichert oder wieder provisorisch verfüllt, sodass Fußgänger freien und sicheren Weg haben. Wenn die Einbahnstraße am Freitag vorbei ist, ist das aber noch nicht das Ende der Baustellen, kündigt die Stadtverwaltung schon mal an.

Die Telekom baut noch bis Ende des Jahres. Dann sollen rund 7 500 Heidenauer Haushalte als „Weihnachtsgeschenk“ das schnelle Internet bekommen. Die Stadt hat inzwischen auch Fördermittel bekommen, um die restlichen etwa 60 Adressen anschließen zu lassen, bei denen es sich für die Telekom finanziell nicht lohnt.

