Schnelles Internet bis Weihnachten Rund 1 370 Haushalte in Kreischa profitieren von der Netzmodernisierung der Telekom in Kreischa. Es könnten bald noch mehr werden.

Kommunikationselektroniker Kai Krüger montiert eine Verbindungsmuffe im Multifunktionsgehäuse an der Ecke Baumschulenstraße/Kreischaer Straße. © Andreas Weihs

Die Telekom baut in Eigeninitiative das Breitband-Internet in Kreischa aus. Schritt für Schritt modernisiert das Kommunikationsunternehmen sein Netz im Ortskern von Kreischa, in den Ortsteilen Gombsen, Quohren, Kleincarsdorf, teils auch in Lungkwitz, Kautzsch und Saida sowie im Bannewitzer Ortsteil Börnchen. Dabei werden insgesamt vier Kilometer Glasfaserkabel verlegt und acht Kabelverzweiger zu Multifunktionsgehäusen umgebaut.

Damit sollen künftig Übertragungsraten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) beim Herunterladen von Daten möglich sein sowie 40 Mbit/s beim Hochladen in das Internet. Das Netz wird damit leistungsfähiger. Schnelleres Surfen im Internet wird dabei zeitgleich mit Fernsehen und Telefonieren auf mehreren Leitungen möglich sein – und das alles in einer höheren Qualität. Das Streamen von Musik und Videos wird bequemer, ebenso das Speichern von Daten in sogenannten Clouds.

„In Kreischa werden nach diesem Ausbau etwa die Hälfte der Einwohner von dem Ausbau profitieren“, schätzt Bürgermeister Frank Schöning (FBK). Das sind rund 1 370 Haushalte. „Immer wieder gab es Anfragen dazu von Einwohnern, Händlern, Unternehmen und Ärzten. Sie warten schon darauf“, sagt Schöning. „Und inzwischen ist schnelles Internet auch ein wichtiges Argument bei der Frage, wo man hinzieht, und ist damit auch gut für die Zukunft unserer Gemeinde.“

Beim symbolischen Startschuss für die Netzmodernisierung in dieser Woche am Landhotel Rosenschänke in der Baumschulenstraße in Gombsen erklärte Kai Gärtner, Regio-Manager bei der Telekom, dass die Arbeiten bis Dezember abgeschlossen sein werden – also noch pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Zu den Bauarbeiten sagte er: „Wir werden die Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich halten.“

Lediglich auf 20 Metern würden Straßen aufgebaggert – insgesamt. Mehr sei nicht nötig. Das hänge damit zusammen, dass die Telekom in den 1990er-Jahren das Telefonnetz neu aufgebaut und dabei Leerrohre unter der Erde verlegt hat.

Dort hinein werden nun Glasfasern mit Druckluft geblasen. So muss nur an wenigen Stellen auf den Straßen gebuddelt werden, damit die Bauarbeiter an die Leerrohre herankommen. Die Telekom behält sich zudem vor, den Ausbau so zu gestalten, dass die Technik irgendwann ohne größere Probleme weiter erneuert werden kann.

Ausschreibung geplant

Aktuell setzt der Kommunikationskonzern bei dem komplett selbst finanzierten Ausbau – wie viel der kostet, wurde nicht genannt – auf MSAN-Technologie und Vectoring. Letzteres beseitige elektromagnetische Störungen. Die Telekom ersetzt dabei zunächst Kupferkabel mit Glasfasern. Die Lichtleiter reichen indes nicht bis in die Wohnungen, sondern nur bis in Schaltkästen, die zu kleinen Vermittlungsstellen umfunktioniert werden. Bisher verfügten diejenigen über die besten Übertragungsraten, deren Anschlüsse sich näher an der einzigen Betriebsstelle Kreischas befanden.

Künftig gibt es die besten Raten in der Nähe der neuen Multifunktionskästen, die an Standorten in Kreischa, Gombsen, Kleincarsdorf und Lungkwitz aufgestellt werden. Es profitieren also mehr Leute vom Turbo-Internet. In den grauen Kästen sind Rechner installiert, die das Lichtsignal umrechnen, damit es auf den letzten Metern über Kupferkabel die Kunden erreicht.

Theoretisch wäre auch das sogenannte „Breitband bis ins Haus“ möglich, bei dem Glasfaserkabel direkt bis ins Haus verlegt wird – und Übertragungsraten von deutlich mehr als 100 Mbit/s ermöglicht. Dorfhain hat diesen Weg gewählt. Allerdings ist das auch teurer. Das Verfahren dafür werde laut Telekom-Netzexperten Kay Weygandt aus öffentlichen Mitteln gefördert, die Telekom baue indes wie in Kreischa und weiteren Orten in der Region auf eigene Kosten.

Ob die Telekom auch in weiteren Gegenden in Kreischa ausbauen wird, bleibt zunächst offen. Auch Schöning hält sich bedeckt. Er verweist darauf, dass eine mit 50 000 Euro vom Bund finanzierte Machbarkeitsstudie vor Kurzem in Auftrag gegeben wurde. Ergebnisse zu Bedarf und Wirtschaftlichkeit von Ausbauverfahren würden wohl Ende des Jahres vorliegen. Nach einer Ausschreibung, an der sich auch die Telekom beteiligen könnte, und einem weiteren Förderantrag könnte Kreischa noch 2018 den Breitband-Ausbau in weiteren Ortsteilen voranbringen.

