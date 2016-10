Schnelles Internet auf Vorkasse Die Kommune lässt untersuchen, welche Übertragungsraten in der Stadt und den Ortsteilen anliegen. Kosten muss sie vorfinanzieren.

Ein zu lahmes Internet ist auch in Leisnig und den Ortsteilen ein Thema. Daher beteiligt sich die Kommune an der landesweiten Ausbauoffensive. Davon können sich Privatleute aber auch Firmen erhoffen, nach der Anpassung auf ein schnelleres Internet zurückgreifen, schneller Daten laden und übertragen zu können. „Während wir uns noch vor sechs Jahren über eine Geschwindigkeit von zwei Megabit pro Sekunde unterhalten haben, ist jetzt schon von einem Standard von 50 Megabit die Rede“, sagte Bauamtsleiter Thomas Schröder. Investiert werden können wahrscheinlich dort, wo weniger als 30 Megabit anliegen.

Wo das in Leisnig und den Ortsteilen der Fall ist, soll eine Fachfirma ermitteln und den Ist-Zustand auflisten. Für die Erfassung hat auch Leisnig wie die umliegenden Städte einen Antrag auf Fördergeld gestellt. Der ist in den meisten Fällen mit Zusagen von 50 000 Euro bedacht worden. Für Leisnig liegt noch keine Zusage vor, ist dem Amtsleiter zufolge aber in Aussicht gestellt. Bis die Zuschüsse eintreffen, wird die Kommune die Analyse aus dem Haushalt vorfinanzieren.

Auf welche Technologie Leisnig zurückgreifen will, um das Internet zu beschleunigen, steht derzeit noch nicht fest.

