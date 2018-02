Schnelles Internet auf den Dörfern Schleife, Trebendorf und Groß Düben bereiten die Ausschreibungen vor. Aber nicht überall kommt Glasfaser.

Lausitz. Mit der Übergabe der Förderbescheide für den Breitbandausbau am 17. Dezember in Berlin haben die Gemeinden Schleife, Trebendorf und Groß Düben die Finanzierung des Vorhabens zur Hälfte gesichert (TAGEBLATT berichtete) – und die erste Hürde für schnelles Internet auf dem Lande genommen. Für alle drei Gemeinden hatte die Tüv Rheinland Cosulting GmbH in Berlin eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, welche als Grundlage zur Beantragung der Fördermittel diente. In analogen Beschlüssen vergaben alle drei Gemeinderäte in dieser Woche an das Unternehmen den Auftrag, das Vorhaben auch weiter zu begleiten. Die Beratungsleistungen schließen fachtechnische Unterstützung, die Vorbereitung der Ausschreibungen bis hin zur Erteilung von Vergabevorschlägen ein und darüber hinaus auch die juristische Begleitung. Für die Beratung hat jede der drei Gemeinden ein Honorar von 23300 Euro zu zahlen, die Mittel stammen jeweils aus der Zuweisung des Bundes für den Breitbandausbau. Während sich in Trebendorf zwei Gemeinderäte der Stimme enthielten, gingen die Beschlüsse in Schleife und Groß Düben einstimmig durch.

Alle drei Gemeinden haben außerdem ihre Anträge auf Landesförderung beim Freistaat gestellt. In Höhe von 40 Prozent, da bis dato noch von einem zehnprozentigen Eigenanteil auszugehen war. Wie die Schleifer Hauptamtsleiterin Marion Mudra – in der Verwaltungsgemeinschaft auch für die anderen beiden Gemeinden zuständig – den Gemeinderäten in Schleife und in Groß Düben erklärte, gebe es für die vollständige Übernahme der Kosten, wie vom Freistaat angekündigt, noch keine Verwaltungsvorschrift. Am Donnerstagabend in Groß Düben warf dann Bürgermeister Helmut Krautz in die Runde, dass eine Schlüsselzuweisung an die Gemeinden als Ausgleich für die Eigenanteile im Gespräch sei, aber auch dazu noch keine konkreten Einzelheiten bekannt seien.

Geschaffen werden sollen die Voraussetzungen für das schnelle Internet so schnell wie möglich. Doch wie und wann die Vorhaben umgesetzt werden können, hängt von der Ausschreibung ab. Diese wird zu gegebener Zeit unter breitband.de veröffentlicht, wo sich unterschiedliche Telekommunikationsanbieter für die Region bewerben können, erklärte Lars Stechmesser von der Gemeindeverwaltung Schleife am Mittwoch in Trebendorf das Prozedere. Man hoffe jedenfalls auf mehrere Bieter. Die Aufträge werden nach Wirtschaftlichkeit vergeben. Möglich wäre auch ein vorgeschobener Teilnehmerwettbewerb, sagte er. In allen drei Gemeinden wird die Verlegung von Glasfaserkabel angestrebt.

Die Machbarkeitsstudie für den Breitbandausbau in den drei Gemeinden hat jeweils einen Umfang von 48 Seiten. Zum Fortgang der Dinge gab es im Gemeinderat in Schleife am Dienstag keine weiteren Fragen, am Mittwoch in Trebendorf dafür umso mehr Redebedarf. Der Hauptort Trebendorf ist bereits mit Glasfaserkabel erschlossen. Die Maßnahme wurde im Zuge der Neugestaltung von Trebendorf realisiert. Jetzt soll in Klein-Trebendorf Glaserkabel verlegt und Mühlrose über ein Kupferkabel versorgt werden. Von Letzterem wurde in der Studie ausgegangen, weil Mühlrose bekanntlich abgebaggert und deshalb umgesiedelt werden soll. Dass deshalb in Mühlrose kein kompletter Ausbau mit Glasfaser stattfindet, stand nach den Worten von Tilo Niemz schon im Technischen Ausschuss zur Debatte. Im Gemeinderat hieß es am Mittwoch, dass Mühlrose damit wiederum benachteiligt sei, weil das Vectoring über Kupferkabel eine veraltete Geschichte ist. „Das ist doch dumm gedacht. Was, wenn Mühlrose doch nicht wegkommt, das muss man doch im Kopf haben“, so die Kritik eines Bürgers. Angesichts der geplanten Abbaggerung habe man sich schwergetan, Mühlrose überhaupt anzuschließen. Letztendlich habe sich der Gemeinderat auf das Vectoring verständigt, entgegnete Bürgermeister Waldemar Locke. „Sollte Mühlrose doch nicht wegkommen, wird das Thema noch mal neu aufgemacht“, sagte er. Allerdings habe er das nicht schriftlich, sondern wieder nur als Lippenbekenntnis.

Für Groß Düben ist Glasfaserkabel geplant, für Halbendorf hingegen nicht. Der Ortsteil wurde bereits durch die Firma Marienberg GmbH erschlossen. Über ein Kupferkabel liegt schnelles Internet mit einer Bandbreite von 30 bzw. 50 MB an. Ein sogenanntes Super-Vectoring könnte sogar bis 250 MB bringen. Dies sei allerdings davon abhängig, wie weit der jeweilige Anschluss vom nächsten Kabelverzweiger entfernt ist. Auch die Telekom hatte angeboten, innerhalb von drei Jahren Internet über Vectoring auszubauen. „Damit ist Halbendorf kein weißer Fleck mehr und nicht förderfähig“, erklärte Lars Stechmesser. In Groß Düben stand außerdem die Frage im Raum, ob sich die Gemeinde nicht doch an den Kosten für den Breitbandausbau beteiligen sollte. Dann wäre sie auch bei den Bauberatungen dabei und hätte Kontrolle darüber, was die privaten Telekommunikationsanbieter tatsächlich bauen.

