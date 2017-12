Schnelles Internet auch für Außenseiter? Bad Schandau will den Breitbandausbau auch auf abgelegene Grundstücke ausdehnen – unter einer Bedingung.

© Karl-Ludwig Oberthür

Bad Schandau. Die Stadt Bad Schandau will „weiße Flecken“ beim Breitbandausbau reduzieren. Derzeit werden die Kernorte und Ortsteile ans schnelle Internet angeschlossen. Abgelegene Grundstücke bleiben aber unterversorgt. Nun hat der Stadtrat einen Auftrag an eine Beraterfirma vergeben, die soll ermitteln, was der Anschluss weiterer Grundstücke – etwa im Kirnitzschtal – kosten würde. Die Beraterleistung wird komplett mit Fördermitteln finanziert. Für den eigentlichen Ausbau war bisher ein Eigenanteil der Stadt erforderlich. Nun hat die Sächsische Landesregierung jedoch erklärt, auch den Ausbau komplett zu fördern. Je nachdem, welches Ergebnis die Beratung bringt, will die Stadt entscheiden, ob der Breitbandausbau erweitert wird. (SZ/gk)

