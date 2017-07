Schnelles Internet ab Februar Die Enso Netz baut in Lommatzsch ein hochmodernes und leistungsfähiges Breitband-Netz auf.

Glasfaserkabel sind eine Voraussetzung zur Übertragung von Hochgeschwindigkeitsinternet. © dpa

Die Enso Netz baut in Lommatzsch ein hochmodernes und leistungsfähiges Breitband-Netz auf. Dabei wird VDSL-Vectoring-Technologie zur Erschließung der Kabelverzweiger angewendet. Ohne Bauarbeiten am Hausanschluss werden Bandbreiten bis zu 100 MBit/s im Download und bis zu 40 MBit/s im Upload möglich. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Verlegearbeiten für das schnelle Internet sollen bis Mitte Oktober fertiggestellt werden. Bis in den Dezember hinein werden noch Montagearbeiten für die mitverlegten Strom- und Gasmedien realisiert. Die letzten Baugruben werden bis dahin auch geschlossen. Abschließende Arbeiten an den technischen Anlagen erfolgen bis Mitte Dezember. Ab dann ist der Weg frei für schnelles Surfen, IP-Telefonie in bester Sprachqualität und moderne Internetdienste.

Wer wissen will, ob das schnelle Internet von Enso zukünftig bei ihm anliegt, kann die Verfügbarkeit voraussichtlich Ende August unter www.enso.de/internet prüfen. (SZ)

