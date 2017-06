Schnelleres Netz für Sebnitz Die Planung für den weiteren Breitbandausbau läuft. Davon sollen die Stadt und die Ortsteile profitieren.

Die Stadt Sebnitz erhält 50 000 Euro Fördermittel für den Breitbandausbau. Das Geld kommt aus einem Bundesprogramm zur Stärkung der digitalen Infrastruktur und ist für eine Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalyse gedacht. Diese Untersuchung, bei welcher der Ist-Zustand in Sachen schnelles Internet sowie die Ausbauabsichten der Telekommunikationsanbieter aufgeführt werden, ist die Voraussetzung für eine spätere Förderung. Geld vom Staat soll es für die Regionen geben, in denen kein Unternehmen von sich aus investiert. Sebnitz will in dieser Voruntersuchung die dörflichen Ortsteile sowie bisher zurückstehende Teile des Stadtgebiets voranbringen, wie Hauptverwaltungsleiter Ronald Kretzschmar erklärte.

Das Ziel ist der flächendeckende Ausbau mit 100 Mbit pro Sekunde im Download. Den Auftrag für die Untersuchung will das Rathaus im September vergeben, bis zum Jahresende soll die Analyse fertig sein. Die Verlegung der Glasfaserkabel könnte dann ab 2018 über die Bühne gehen. Seit Anfang Juni ist im Innenstadtbereich schnelles Internet über die Enso verfügbar. Der Energieversorger hat sein eigenes Glasfasernetz aufgebaut.

Die Telekom zieht unterdessen in den Ortsteilen Hertigswalde und Hinterhermsdorf nach. In Hertigswalde installiert das Unternehmen einen zusätzlichen Kabelverzweiger, der den Anwohnern VDSL-Verbindungen ermöglichen soll. Geplanter Termin für die Fertigstellung ist Ende Dezember. Bereits bis Oktober soll in Hinterhermsdorf mobiles Netz in LTE-Geschwindigkeit verfügbar sein. Dafür wird der vorhandene Funkmast aufgerüstet. (SZ/dis)

