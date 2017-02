Schnelleres Internet in Rabenau Teile von Rabenau und Oelsa können bald schneller im Internet surfen. Anwohner einer bestimmten Straße sogar mit Highspeed.

Den ganzen Sommer und Herbst 2016 wurde in Rabenau gebaggert, jetzt kann die Deutsche Telekom schnellere Internetverbindungen anbieten. Darüber informierte kürzlich Bürgermeister Thomas Paul (CDU). Dies betrifft die Ortsteile Lübau, Spechtritz und Obernaundorf sowie Teile von Rabenau und Oelsa. Dort wurden neue Schaltverteiler errichtet, womit sich die Anschlusszahl und die Verbindungsgeschwindigkeiten erhöhen. Jetzt sind Kapazitäten von 50 Megabit pro Sekunde möglich, in Rabenau an der Obernaundorfer Straße sogar bis zu 100 Megabit.

In der Rabenauer Innenstadt ist nun geplant, Glasfaserkabel bis in die Wohnhäuser zu verlegen. Damit werden Geschwindigkeiten bis zu 200 Megabit möglich. Die Bauarbeiten sollen im Frühjahr beginnen, so Paul. Der Ausbau erfolge auf Kosten der Telekom. Ebenfalls 2017 soll die Breitbandversorgung in Oelsa verbessert werden. Das seien aber Tiefbauarbeiten notwendig, um die Leitungen neu zu ordnen. (hey)

