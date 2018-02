Schnelleres Internet für Schulen Mindestens 50 Mbit/s werden bei der Datenübertragung angestrebt. So sieht es ein Konzept der Kreisverwaltung vor.

Meißen/Riesa. Das Kreisschul- und Kulturamt hat ein Konzept zum digitalen Ausbau der 26 Schulen in Trägerschaft des Landkreises vorgelegt. Dazu gehören die Berufsschulen in Großenhain, Meißen und Riesa sowie unter anderem Förderschulen. Um die breitbandige Anbindung aller Schulen zu gewährleisten, werden kurzfristig mindestens 50 Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit angestrebt. Das Amt will dies durch Vertragsanpassungen erreichen.

Bis 2021 müssen alle Schulen laut Kultusministerkonferenz allerdings über einen Glasfaseranschluss verfügen. Deshalb fanden jetzt mit allen Schulen Auftaktgespräche statt, um die künftige Ausstattung zu klären. Ausnahmen soll es nur bei Schulen mit weniger als 100 Schülern geben, so der Schule für Erziehungshilfe Priestewitz. „Das Zeitalter von Polylux und Beamer wird damit weitestgehend beendet werden“, heißt es in der Mitteilungsvorlage an den Sozialausschuss des Kreistages. Der Kreis kann auch Förderung nutzen.

Derzeit verfügen die Schulen in Trägerschaft des Landkreises über 100 Server und 1 500 Endgeräte. Für die technische Überwachung stehen vier Vollzeitstellen im Schulamt zur Verfügung. (SZ/krü)

