Schnelleres Bezahlen im Hains Wer zur Eisbahn will, muss ab sofort nicht mehr an der Hauptkasse anstehen – und bezahlt mit einem Chip.

Geldscheine ade: Im Hains kann man mit einem Chip bezahlen. © daniel förster

Wer am Wochenende die Eisbahn im Freitaler Freizeitzentrum Hains besucht, wird wahrscheinlich etwas kürzer anstehen als sonst. Der Grund ist ein neues Bezahlsystem, das ab sofort in Betrieb ist, wie Sprecher Daniel Wirth mitteilt. Die Schlittschuhläufer können einfach an der Hains-Hauptkasse vorbei und durch das vorhandene Drehkreuz gehen. Wer die Eisbahn wieder verlassen will, muss vorher an der Verleihstation für die Schlittschuhe einen Coin kaufen und bezahlt damit den Eintritt. Nur mit diesem Coin kommt der Besucher dann am Ausgang durch das Drehkreuz. Der Vorteil ist, dass die Mitarbeiter an der Hauptkasse entlastet werden. Im Hains rechnet man mit kürzeren Wartezeiten sowohl für Bad- als auch Eisbahn-Besucher.

Ursprünglich hatten die Hains-Macher vor, das Bezahlen an der Eisbahn komplett zu automatisieren. Wie in einem Parkhaus hätten die Besucher am Eingang ein Ticket oder einen Coin, eine Art Plastikchip, gezogen und diesen dann beim Hinausgehen in einen Automaten geworfen, um zu bezahlen. Die Gefahr ist jedoch groß, dass die Besucher tricksen und Erwachsene zum Beispiel nur den ermäßigten Eintritt am Automaten zahlen. Und da eh immer ein Mitarbeiter bereitstehen muss, falls der Automat einmal ausfällt, entschied man sich letztlich für das andere Bezahlsystem.

Im kommenden Sommer soll auch das Kassensystem des restlichen Freizeitzentrums umgestellt werden. Dann ist außerdem ein Umbau geplant, bei dem der Umkleidebereich um ein Stück erweitert wird.

