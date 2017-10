Schnellerer Winterdienst für den Burkauer Berg Eis und Schnee können kommen. Die Flotte der Autobahnmeisterei ist startklar, die Lager sind gefüllt. Für die Problemstelle auf der A4 gibt es eine gute Nachricht.

Die Winterdienst-Flotte der Autobahnmeisterei Weißenberg ist startklar. © Uwe Soeder

In der Autobahnmeisterei Weißenberg steht die Fahrzeugflotte startklar: Fünf große Räum- und Streufahrzeuge, fünf kleinere Transporter, zwei Schneefräsen – alles tipptopp. Die Prüfer des Landesamts für Straßenbau und Verkehr haben am Donnerstagmorgen bei der technischen Winterdienstabnahme nichts zu beanstanden.

Die Salzlager sind gut gefüllt. In der großen Halle auf dem Betriebsgelände in Weißenberg liegen mehr als 1 000 Tonnen Salz bereit. Noch einmal 700 Tonnen – und das ist neu – fassen die zwei neuen Silos auf dem Winterdienststützpunkt in Ohorn. Das Landesamt hat sie dieses Jahr bauen lassen.

„Für uns ist das eine ganz wichtige Investition“, sagt Ronny Hamann, der Chef der Autobahnmeisterei. Denn der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Ohorn und Uhyst, der über den Burkauer Berg führt, ist im Winter die größte Problemstelle auf den 66 Autobahnkilometern von dort bis zur polnischen Grenze, für die die Weißenberger Kollegen zuständig sind. Mit dem neuen Salzlager in Ohorn verkürzen sich die Wege für die Räum- und Streufahrzeuge zum Wiederauffüllen der Tanks enorm. „Wir können jetzt die Schleifen über den Berg öfter und schneller fahren, wenn das notwendig wird“, erklärt Ronny Hamann. Normalerweise ist der Winterdienst auf der Autobahn so geplant, dass die Fahrzeuge ihre Runden aller zwei bis drei Stunden wiederholen können. Über den Burkauer Berg könnten sie jetzt notfalls auch aller halben Stunden fahren.

Der Winterdienstplan steht. Ab nächster Woche sind alle Mitarbeiter der Autobahnmeisterei im Einsatzmodus und wissen, wann sie dran sind: Sechs Gruppen mit je drei Kollegen sind eingeteilt, die Schichten auf der A 4 rund um die Uhr abzusichern. Sobald die Witterung es erfordert, tritt der Dienstplan in Kraft.

Dafür haben Ronny Hamann und seine Mitarbeiter heute modernste Technik zur Verfügung. In Burkau und Salzenforst beispielsweise stehen Glättemeldeanlagen, die den Einsatzleitern rund um die Uhr die aktuellen Daten zu Temperaturen und Feuchtigkeit in der Luft, auf der Fahrbahn und im Boden melden. Bei Glättegefahr blinkt der Bildschirm Alarm. Vom Deutschen Wetterdienst erhalten die Kollegen stundengenaue Prognosen für alle Autobahnabschnitte. Über ein gut ausgebautes Kamera-Netz können sie die Situation auf der Strecke beobachten.

Mithilfe dieser detaillierten Daten und Erkenntnisse ist es den Mitarbeitern der Autobahnmeisterei möglich, zielgerichtet und vorbeugend zu arbeiten. Das sei überhaupt das Beste, sagt Chef Ronny Hamann. „Unser Ziel muss es immer zuerst sein, Glätte gar nicht erst entstehen zu lassen.“ Dafür soll die Meisterei künftig auch noch ein Gerät für die Verwendung reiner Sole erhalten. Die wird weniger verweht als das herkömmliche Sole-Salz-Gemisch und ist deshalb für den vorbeugenden Einsatz am besten geeignet. „Von uns aus kann eigentlich nichts mehr schiefgehen“, resümiert Ronny Hamann nach dem internen Tüv. Wenn es nur keine uneinsichtigen Kraftfahrer gäbe. Ein einziger Lkw mit Sommerreifen kann den Verkehr am Burkauer Berg zum Erliegen bringen. Auch wenn der Winterdienst noch so schnell ist.

