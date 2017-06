Schnellere Retter Das Rote Kreuz will in Freital eine neue Rettungswache bauen. Dadurch sollen sich die Arbeitsbedingungen verbessern.

An der Ecke Dresdner Straße/Lutherstraße sollen bald die Bagger tätig werden. Das Rote Kreuz will eine neue Rettungswache bauen. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Für Freital wird es ein Neubau in Größenordnungen, für die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) verbessern sich die Arbeitsbedingungen deutlich und für alle Freitaler wird sichergestellt, dass Rettungswagen so schnell wie möglich am Einsatzort sind. Freital bekommt eine neue Rettungswache. „In dem alten Standort haben wir einfach keinen Platz mehr“, sagt der Vorstand des DRK-Kreisverbandes, Ralf Schindler. Mehrere Millionen Euro sollen investiert werden. Dass die Entscheidung für die Investition ausgerechnet jetzt getroffen wurde, ist kein Zufall. Im vergangenen Dezember entschied der Kreistag, dass das Rote Kreuz bis mindestens 2024 für den Rettungsdienst im Raum Freital zuständig sein wird. Der Landkreis hatte die Rettungsdienste zuvor europaweit ausgeschrieben. Damit haben Schindler und die 800 Mitarbeiter im Kreisverband nun Planungssicherheit.

Das Vorhaben in Freital ist ehrgeizig. Die neue Rettungswache entsteht direkt hinter der vorhandenen an der Ecke Dresdner Straße/Lutherstraße. Dafür hat das DRK bereits ein Grundstück, das zur benachbarten Glashütte gehörte, gekauft. Die Nähe zum alten Standort ist nötig, weil die Hilfsfristen – also die vorgeschriebene Zeit, in der ein Krankenwagen von der Wache am Einsatzort sein muss – immer für einen bestimmten Bezirk festgelegt sind. Hätte das DRK zum Beispiel auf der grünen Wiese neu gebaut, hätten die Bezirke völlig neu zugeschnitten werden müssen. Dies ist nun nicht nötig.

Warten auf Baugenehmigung

Gebraucht wird der Neubau, weil der Bestand der Rettungsfahrzeuge in den vergangenen Jahren stetig zugenommen hat und weil auch die Fahrzeuge selbst größer geworden sind. Die Räume in der alten Wache sind aber beengt. Außerdem können in der neuen Wache Laufwege der Rettungsdienstler verkürzt werden. Damit sind sie unter Umständen schneller am Einsatzort. „In der alten Wache sind die Aufenthaltsräume in der ersten Etage, in der neuen sind sie im Erdgeschoss. Damit haben die Kollegen kürzere Laufwege“, sagt Eyk Klügel, beim DRK verantwortlich für den Rettungsdienst. Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass die Retter eine Minute nach der Alarmierung im Wagen sitzen und losfahren. Zehn Minuten später müssen sie am Einsatzort sein. Entstehen soll ein langgestreckter Flachbau mit insgesamt 18 Garagen für die Rettungswagen – inklusive Waschanlage und Reifenlager. In einem zweigeschossigen Funktionsgebäude nebenan sind unter anderem die Umkleiden, Seminarräume und ein Fitnessraum untergebracht.

Für die Zufahrt und Abfahrt zum und vom Grundstück bevorzugt das DRK derzeit eine Einbahnstraßenlösung. Die Rettungswagen, die zurück zur Hauptwache wollen, nutzen eine Zufahrt an der Lutherstraße. Zum nächsten Einsatz geht es dann direkt auf die Dresdner Straße. „Die Ausfahrt ist unserer Meinung nach gut sichtbar, sodass Unfälle vermieden werden“, sagt Schindler.

Die Planungen für die Einbahnstraßenregelung und die weiteren Details der Pläne liegen derzeit beim Bauamt der Stadt Freital. Schindler geht davon aus, dass die Baugenehmigung in den kommenden Wochen erteilt wird und die Arbeiten, die etwa anderthalb Jahre dauern werden, starten können. „Wir gehen davon aus, dass wir noch in diesem Jahr den Rohbau hochziehen können“, so Klügel.

Die alte Rettungswache an der Ecke Dresdner Straße/Lutherstraße wird nach der Fertigstellung der neuen nicht mehr als solche gebraucht. Laut DRK-Vorstand Schindler könnten die Räume als Fahrzeugdepot dienen. „Es wird auf jeden Fall nicht ungenutzt sein“, sagt der 50-Jährige.

