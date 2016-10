Schnellere Infos für jedermann Ein Terminal gespeist mit Bischofswerda-Wissen steht jetzt vorm Rathaus. Den Klick gibt’s kostenfrei. Und bald noch mehr.

Das ist das neue Infoterminal vorm Bischofswerdaer Rathaus. Nächste Woche soll es einsatzfähig sein. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Fernsehen auf dem Markt? Das nicht, aber Infos gibt es auf der neuen, 47 Zoll großen Säule vorm Rathaus in Bischofswerda auch. Das Terminal wurde Ende der Woche auggestellt. In Betrieb gehen soll es kommende Woche. Dann genügt für Interessenten ein Klick, um das zu erfahren, was man über Bischofswerda und die Umgebung wissen möchte oder muss. Gespeist worden ist das Gerät mit Hinweisen zu Übernachtungsmöglichkeiten, zu Gaststätten, Läden und ihren Angeboten und auch mit touristischen Highlights. Mitarbeiter der Stabsstelle von OB Holm Große haben daran zusammen mit einem Unternehmen gearbeitet. Die Informationen kamen von der Stadt, die Technik von der Firma. Finanziert wird das Projekt privatwirtschaftlich durch Sponsorenbeiträge.

Die auf dem Terminal abrufbaren Informationen sollen das Angebot der Internetseite der Stadt ergänzen. Und die Arbeit der Mitarbeiter im Tourismus- und Bürgerbüro flexibler gestalten. Das Bürgerbüro ist nicht immer geöffnet, die Säule aber ständig betriebsbereit fürs schnelle Nachschlagen, so die Elektronik nicht streikt.

Zeigen, was Bischofswerda zu bieten hat – „moderner und schneller“, das sei das Ziel, sagt Rathaussprecher Sascha Hache. Vor diesem Hintergrund ergänzt die Stadtverwaltung ihre Informationsplattformen demnächst mit einer App. Diese wird vorbereitet und soll auch noch in diesem Jahr verfügbar sein, hieß es aus dem Rathaus. Freies WLAN auf dem Altmarkt machte die Stadt bereits möglich.

