Schnellere Antworten für Waldheim-Touristen Durch QR-Codes lassen sich Informationen im Miniformat übermitteln – ein kleiner Aufwand mit großer Wirkung.

Das ist ein QR-Code. Dieser verweist auf die DA-Facebook-Seite.

Wie kann die Stadt Waldheim für Tagestouristen noch leichter erlebbar und vor allen Dingen informativer gestaltet werden? Darüber hat sich Einwohner Ingo Ließke Gedanken gemacht. Eine einfache Lösung sieht er in den sogenannten QR-Codes. Die Abkürzung QR steht für englisch „Quick Response“, was übersetzt so viel heißt wie „schnelle Antwort“.

Seine Ideen hat er während der jüngsten Sitzung des Waldheimer Gewerbevereins erläutert. Ließke kann sich vorstellen, die Zeichen an markanten Punkten in der Stadt, wie beispielsweise dem Rathaus, dem Ehrenfriedhof oder dem Wachbergturm, anzubringen. Die QR-Codes werden – im einfachsten Fall – gedruckt und mit wetterfester Folie laminiert. Kommt ein Tourist etwa am Rathaus vorbei und möchte mehr über die historische Uhr erfahren, benötigt er dafür nur ein Smartphone mit Kamera sowie ein spezielles Programm, eine sogenannte Scan-App. Das Prinzip ist einfach und mit dem Scannen eines Strichcodes auf einem Artikel an der Supermarktkasse vergleichbar: Der Tourist öffnet die App, richtet die Kamera auf den QR-Code, diese liest ihn aus – und leitet den Gast beispielsweise auf eine Internetseite weiter. Anstelle des Preises werden dann eben Informationen angezeigt.

„Auf der Internetseite der Stadt sind diese Infos zum Rathaus unter dem Punkt Sehenswürdigkeiten bereits beschrieben. Mithilfe des QR-Codes könnte auf diese Seite verwiesen werden“, so Ingo Ließke. Mit nur einem Handgriff ist der Nutzer dann am Ziel. Somit werde ihm das lästige Eintippen der Internetdresse erspart.

Weil solche Schilder problemlos mit einem normalen Drucker erstellt werden können, sieht Ließke auch keinen großen Kostenaufwand. Ein QR-Code lasse sich zudem auch dann noch lesen, wenn ein Stückchen fehlt oder er verschmutzt ist. „Er muss zu mindestens 70 Prozent noch in Ordnung sein. Ist doch ein Austausch erforderlich, ginge dies schnell – und eben kostengünstig“, so Ließke.

Natürlich müsse sich zunächst jemand finden, der sich um das Einrichten und Pflegen der Codes kümmert. Doch auch das sei mit wenigen Handgriffen erlernbar und getan. Zudem gebe es verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. „Die Codes müssen nicht schwarz-weiß sein. Sie können mit Logos individualisiert werden“, so Ließke.

Der Waldheimer sieht sie nicht als Konkurrenz zu den Gästeführungen, die jeden Sonntag angeboten werden, sondern als sinnvolle Ergänzung. Ein weiterer Pluspunkt aus seiner Sicht: „Gerade in der Innenstadt gibt es dank des Freifunks einen freien Internetzugang. Somit entstehen für die Touristen keine Kosten für die Nutzung mobiler Daten“, sagt Ingo Ließke.

