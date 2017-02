Schneller zwischen Ober- und Niederlausitz Es gibt Ideen für Straßen und Schienenwege vom Dreiländereck bis zum Spreewald. Aber welche Chancen haben sie?

Von Zittau auf der Schnellstraße nach Cottbus, und dort auf die Autobahn nach Berlin – ohne Umweg über das Dreieck Dresden: Die Idee ist nicht neu. Schon 1991 sagte der Leiter des damaligen Straßenbauamtes Bautzen in einem Gespräch mit der SZ, er könne sich neben dem geplanten Neubau der Bundesstraße 178 durch die südliche Oberlausitz auch die Verlängerung der Trasse Richtung Norden vorstellen. 26 Jahre später harrt die Trasse zwischen Zittau und der Autobahn bei Weißenberg immer noch ihrer Fertigstellung. Zwei Lücken klaffen – südlich von Weißenberg und westlich von Zittau. Freie Fahrt herrscht hingegen über die Grenze bis in die nordböhmische Metropole Liberec.

Für die Interessengruppe B 178, der vor allem Unternehmer aus der südlichen Oberlausitz angehören, ist auch der Weiterbau in Richtung Norden längst nicht ad acta gelegt. Rückenwind bekommt die Interessengruppe dabei von den Diskussionen um den Strukturwandel in der Lausitz. Damit ist vor allem gemeint, dass Förderung und Verstromung von Braunkohle an Bedeutung verlieren und im Laufe der nächsten Jahrzehnte ganz enden.

Die Verlängerung der B 178 wäre im Sinne dieses Strukturwandels, schrieben die Unternehmer aus der südlichen Oberlausitz jetzt sowohl an Sachsens Wirtschafts- und Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) als auch an 14 regionale Bundes- und Landtagsabgeordnete. Die Argumente für eine solche Schnellstraße liegen auf der Hand: Einheimische und Touristen kämen zügiger voran, Unternehmen würden ebenso zusammenrücken wie die Hochschulen in Cottbus, Zittau und Liberec. Das könnte die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen beschleunigen – und solche Novitäten braucht die Lausitz, um Schritt für Schritt die Arbeitsplätze in der Kohle zu ersetzen. Das sieht auch der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) so: „Die B 178 kann für schnellere Verbindungen in weiten Teilen der Wirtschaftsregion Lausitz sorgen und somit den Strukturwandel befördern.“

Doch die Hoffnung des Cottbuser Stadtoberhauptes und der Oberlausitzer Unternehmer wird sich wohl nicht erfüllen. Sachsens Wirtschafts- und Verkehrsministerium beruft sich in seiner Antwort auf eine entsprechende Anfrage der SZ auf den Bundesverkehrswegeplan: „Eine Verlängerung der B 178 nach Norden ist im aktuellen Bedarfsplan nicht vorgesehen. Vielmehr sollte die Verkehrsführung ab der Bundesautobahn A 4 in nördlicher Richtung zur Bundesautobahn A 15 in Brandenburg über das vorhandene und entsprechend auszubauende Bundesstraßennetz erfolgen“, heißt es. „Konzeptionell wurde und wird deshalb der schrittweise Ausbau der Bundesstraßen B 156 und B 115 geplant und ist in großen Teilen bereits realisiert.“ Die B 156 führt von Bautzen aus in Richtung Norden, die B 115 von Görlitz über Niesky und Weißwasser nach Cottbus. Verärgert mussten die Oberlausitzer Unternehmer zur Kenntnis nehmen, dass von den 14 angeschriebenen Abgeordneten nur fünf geantwortet haben. Alle gaben einer verlängerten B 178 kaum Chancen.

Während diese Idee abgehakt scheint, muss eine andere erst noch bekannter werden. Verkehrspolitiker aus Südbrandenburg brachten jetzt eine neue Trassenführung für die Regionalexpress-Züge zwischen Dresden und Cottbus ins Gespräch. Zurzeit fahren diese Züge einen großen Bogen Richtung Westen über Großenhain. Kürzer und schneller wäre die Strecke von Dresden über Kamenz. Im Sommer fahren hier schon Züge – da rollt an einigen Wochenenden die Seenlandbahn. Ein Triebwagen der Ostsächsischen Eisenbahnfreunde bringt Ausflügler aus Dresden ins Lausitzer Seenland und zurück. Aber die Visionäre aus Südbrandenburg wollen tägliche Züge. Der Cottbuser Oberbürgermeister sieht diese Idee „sehr positiv. Eine direkte und schnelle Verbindung, beispielsweise zum Flughafen Dresden, ist äußerst attraktiv für die Lausitz und die Stadt Cottbus.“

Hier sagte das sächsische Wirtschaftsministerium nicht gleich Nein, sondern will erst einmal abwarten: „Da uns hierzu von der Stadt Cottbus oder anderen Stellen nichts vorliegt, können wir uns dazu auch nicht positionieren.“

Eine andere Bahnstrecke hat es bereits in den neuen Bundesverkehrswegeplan geschafft. Allerdings gilt die Elektrifizierung der Strecke Görlitz–Cottbus nur als „potenzieller Bedarf“. Oder anders gesagt: irgendwann einmal. Verkehrspolitiker in Sachsen und Brandenburg ärgern sich, aber der grüne Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn aus der Oberlausitz hat einen Vorschlag: Wenn beide Länder eine Fahrplanstudie in Auftrag geben und das Potenzial der Strecke bewerten, dann einen Planungs-Vertrag mit der Deutschen Bahn AG schließen, könnte Görlitz–Cottbus doch noch in den „vordringlichen Bedarf“ rutschen.

