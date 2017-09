Schneller zur Autobahn Die S 177 zwischen Radeberg und Leppersdorf wird neu gebaut – als Zubringer zur A 4.

Spatenstich bei Leppersdorf: Ab sofort wird an der Schnellstraße S 177 weitergebaut. Es geht um 5,3 Kilometer. © Thorsten Eckert

Da staunten die Kinder im Schulbus nicht schlecht, als ihnen am Freitag Mittag mitten auf dem Feld zwischen Leppersdorf und Lichtenberg plötzlich Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) zuwinkte. Und natürlich winkten sie fröhlich zurück. Tillich war bester Laune und natürlich stand er nicht ohne Grund auf dem ziemlich windigen Feld. Denn wenig später griff er hier zum Spaten, um symbolisch den lange erhofften und vieldiskutierten Bau für das fehlende S 177-Teilstück zwischen Radeberg und der A4 bei Leppersdorf zu starten. Läuft alles nach Plan, sollen hier rund 50 Millionen Euro verbaut werden und 2020 die ersten Autos am vom Verkehr ziemlich gestressten Leppersdorf vorbei rollen. Gebaut wird nun zunächst eine Brücke über die Autobahn, mit 87 Metern längste Brücke des Abschnitts. Dann folgen Hochwasserbecken, Fledermaus-Überflughilfen und natürlich die eigentliche, dreispurige Straße. Zudem wird die A4-Anschlussstelle Pulsnitz Richtung Müllermilch verlegt.

Stanislaw Tillich stand natürlich auch nicht allein auf dem Feld. Auch Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) war da. Nicht etwa, um so kurz vor der Bundestagswahl bei einem solch medienwirksamen Termin für ein ausgewogenes Parteienspektrum zu sorgen, sondern weil der Spatenstich tatsächlich ein durchaus wichtiger für die Region ist. Denn die nun in Angriff genommenen 5,3 Kilometer Strecke werden in jedem Fall helfen, den kompletten ostsächsischen Raum besser zu erschließen, ist Dulig überzeugt. Touristisch, aber vor allem auch wirtschaftlich.

Wobei die komplette Strecke zwischen der A 17 bei Pirna und der A 4 bei Leppersdorf nicht zuletzt ein wichtiger Lückenschluss des Schnellstraßenrings um Dresden sein wird. Eine schnelle Verbindung zwischen den Autobahnen nach Prag und Görlitz, aber auch der A 13 Richtung Berlin. Auch deshalb nimmt Sachsen für die insgesamt rund 33 Kilometer immerhin gut 256 Millionen Euro in die Hand. Und der nächste Spatenstich könnte dabei noch in diesem Jahr zwischen Eschdorf und Wünschendorf über die Bühne gehen – dort fehlen derzeit noch 5,6 Kilometer. Wann das dann letzte noch fehlende Teilstück zwischen Großerkmannsdorf und Rossendorf über die B 6 in Angriff genommen wird, ist derzeit noch offen. Aktuell läuft seit über einem Jahr das für den Bau notwendige Planfeststellungsverfahren.

In jedem Fall war Stanislaw Tillich spürbar zufrieden, dass jetzt zumindest das Stück zwischen Radeberg und Leppersdorf kommt. Ein bisschen ist das Ganze ja irgendwie auch „seine“ Straße. „Seit 2004, damals war ich als hiesiger Landkreis-Abgeordneter für den Landtag noch ganz frisch im Amt, ringen wir hier ja um diese wichtige Straße“, erinnerte er sich am Freitag noch einmal. Damals hatte das Müllermilch-Werk in Leppersdorf 700 Mitarbeiter, heute sind es weit über 2 700 Arbeitsplätze am Standort, merkte Wachaus Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) an. „Hinzu kommen ja täglich rund 860 Lieferlaster – und demnächst wird sich hier ja auch noch Homann-Salate ansiedeln.“

Nicht die einzige Veränderung seit 2004, blickt Tillich zurück. „Da war das schlimme Hochwasser, das durch den Durchlass in der Autobahn nach Leppersdorf schoss, 2010 der Tornado, der den Landwehr-Wald zwischen Radeberg und Leppersdorf fast komplett zerstörte – wir mussten also bei den Planungen immer wieder neue Dinge beachten und ausdiskutieren.“ Und er ist auch froh, „dass wir die Bürger so intensiv einbezogen haben, dass es wirklich ein gemeinsames Stück Arbeit geworden ist“. Deshalb packte Tillich dann auch kurzerhand den Spaten in den Kofferraum seines Dienstwagens. „Der Spaten wird eingerahmt und bekommt in meinem Wahlkreisbüro in Königsbrück einen Ehrenplatz“, verriet er .

