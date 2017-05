Schneller und sicherer Die Schönberger feiern ihr neues Feuerwehrfahrzeug. Seine erste Bewährungsprobe hat es bereits bestanden.

Die Schönberger Ortswehr hat fünf Maschinisten, die das neue Löschfahrzeug (links) fahren dürfen, das Bürgermeister Steffen Ernst (FDP/links) den Kameraden um Ortswehrleiter Sebastian Blech übergeben hat. Der alte LF 8 wird demnächst ausgemustert. © Dietmar Thomas

Ende Februar wurden die Kameraden der Schönberger Feuerwehr zu einer technischen Hilfeleistung gerufen. Während eines Unwetters war ein Baum auf einen Weg gefallen. Um ihn zu beseitigen, stiegen die Feuerwehrleute aber nicht in ihren LF 8 aus dem Jahr 1973, sondern in das neue MLF (mittleres Löschfahrzeug), das seit Ende Januar ebenfalls im Gerätehaus steht. Es war der erste und bisher einzige Einsatz des Neuen. „Und es hat sich bewährt“, sagt der Schönberger Ortswehrleiter Sebastian Blech. Auch, wenn es nur ein vergleichsweise kleiner Einsatz war. Denn im MLF gibt es einen Luftanschluss, über den die Kameraden nach dem Zersägen des Baumes noch vor Ort mit Druckluft die Kettensäge und ihre Einsatzkleidung reinigen konnten.

Das ist aber nur einer von vielen Vorteilen, die das neue Fahrzeug mit sich bringt. Sebastian Blech hebt vor allem die moderne Technik hervor: „Es hat Servolenkung, ABS und Sicherheitsgurte.“ Letztere gehörten bei dem alten Fahrzeug noch nicht zum Standard und mussten auch nicht nachgerüstet werden. Bis heute geht der Griff der Kameraden nach dem Gurt in diesem Fahrzeug ins Leere.

Besonders wichtig ist auch eine andere Neuerung auf dem MLF: der 1 000-Liter-Tank. „Jetzt können wir für den Sofortangriff gleich zur Einsatzstelle fahren und müssen nicht erst von einer Löschwasserentnahmestelle eine Angriffsstrecke legen“, so Blech. Das spart mehrere Minuten und kann im Ernstfall lebensrettend sein.

„Ein großer Vorteil ist außerdem, dass das Neue mehr Licht hat“, erklärt der Ortswehrleiter. Sowohl die Einsatzstelle als auch das Fahrzeug selbst können nun besser ausgeleuchtet werden. Einiges der alten Ausrüstung konnte auch auf das neue Fahrzeug umgesetzt werden, zum Beispiel die Atemschutztechnik, die Tragkraftspritze, die Tauchpumpe und das Notstromaggregat. Vieles davon passte gar nicht in den LF 8 und musste bisher im Mannschaftstransportwagen mit zur Einsatzstelle genommen werden. Neu zur Ausrüstung hinzugekommen ist eine Mittelschaumpistole. Mit ihr kann beispielsweise bei einem Pkw-Brand ein Schaumteppich über das Fahrzeug gelegt werden, der das Feuer erstickt und das Auto kühlt.

Einen kleinen Nachteil gibt es auch: In dem neuen Fahrzeug haben nur sechs Kameraden Platz, im alten waren es neun. Das sei aber kein Problem, da bei Einsätzen ohnehin der Mannschaftswagen mit ausrücke, so Blech. In dem gelangen dann die restlichen der insgesamt 13 aktiven Kameraden zum Einsatzort. Neben ihnen gehören zur Schönberger Wehr noch 15 Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung.

Gemeinsam haben sie am Freitagnachmittag mit den Kameraden aller Waldheimer Ortswehren sowie denen aus Hartha, Gersdorf und Grünlichtenberg das neue Fahrzeug gefeiert. Denn erst jetzt hat es Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) offiziell an die Kameraden übergeben. „Möge euch das Fahrzeug immer wieder gesund nach Hause bringen“, sagte er. Rund 164 000 Euro hat das Löschfahrzeug gekostet. 99 000 Euro gab’s als Fördergeld vom Landkreis, den Rest steuerte die Stadt bei. In der Geschichte der Schönberger Wehr ist es das erste werksneue Fahrzeug.

Reinald Richber, Pfarrer der evangelischen Kirchgemeinde, segnete den Dienst der Kameraden und den Einsatz des Fahrzeuges. Für das Rahmenprogramm der Veranstaltung sorgten diesmal die Schönberger Kinder. In einem Theaterstück erklärten sie, wie wichtig der vorbeugende Brandschutz Zuhause ist. Die ehemalige Grundschullehrerin Gudrun Henker hat das Stück im Jahr 1964 geschrieben. Die damaligen Hobbyschauspieler sind zum Teil die Großeltern der jetzigen Akteure.

Im Moment bleiben noch beide Fahrzeuge im Depot der Schönberger. „Das alte wird erst ausgemustert, wenn der neue Funk da ist“, so der Ortswehrleiter. Das heißt, wenn die neue Einsatzleitstelle in Chemnitz in Betrieb geht. Über die sind dann alle Rettungskräfte des Landkreises Mittelsachsen per Digitalfunk verbunden. Mit der derzeit noch zuständigen Leitstelle in Grimma kommunizieren die Kameraden analog. Den entsprechenden Funk gibt es nur noch im LF 8.

