Schneller surfen in Langebrück Am Dienstag wird in der Sitzung des Ortschaftsrates ein entsprechendes Projekt vorgestellt.

Das Internet in Langebrück soll schneller werden. © dpa

Das geht flotter als gedacht: Erst Ende 2016 hatte der Langebrücker Ortsvorsteher Christian Hartmann (CDU) das Schneckentempo von Datenleitungen in vielen Haushalten des Ortes beklagt und gemeinsam mit anderen Ortsvorstehern eine Initiative zur Verbesserung angekündigt. Schon am Dienstag soll ein entsprechendes Projekt vorgestellt werden. Ein Mitarbeiter der Deutschen Telekom wird auf der Sitzung des Ortschaftsrates zu Gast sein und die Pläne vorstellen. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. Nach Fertigstellung soll Surfen mit einer Geschwindigkeit von 50 MBit/s möglich sein, so das Ziel.

Die Sitzung des Ortschaftsrates beginnt um 18.30 Uhr mit einem nichtöffentlichen Teil. Voraussichtlich gegen 19.30 Uhr ist die Öffentlichkeit zugelassen. Dann stehen neben dem Telekom-Projekt die Vergabe von Fördergeld an Langebrücker Vereine auf der Tagesordnung. Außerdem werden Bauvorhaben in diesem Jahr im Ort vorgestellt. Besucher können Fragen an den Ortschaftsrat richten. Alle Interessenten sind willkommen. (szo)

zur Startseite