Schneller surfen in Kreischa Die Telekom will ihr Netz ausbauen. Für die Gemeinde kommt das überraschend.

Glasfaser macht’s möglich: Mehr als 1 400 Haushalte im Vorwahl-Gebiet 035206 bekommen bis Jahresende schnelles Internet, kündigt die Telekom an. © dpa

Im November 2016 landete Post von der Telekom im Rathaus von Kreischa. Bei dem Brief von dem Absender mit den Magenta-Buchstaben handelte es sich zwar nicht um Werbung. Doch so richtig mit dem Schreiben etwas anfangen konnte Bürgermeister Frank Schöning (FBK) zunächst nicht. Nach mehreren Gesprächen ist inzwischen klar, warum sich das Unternehmen an die Gemeinde gewandt hat: Die Telekom will ihr Netz ausbauen und so schnelles Internet nach Kreischa bringen. Surf-Geschwindigkeiten von bis 100 Megabit pro Sekunde sollen dann in weiten Teilen der Gemeinden möglich sein.

Vom Ausbau profitieren werden die Ortsteile Kleincarsdorf, Gombsen und Lungkwitz. Außerdem sollen ein Großteil von Quohren, Teile des Kernorts Kreischa und einige Bereiche von Wittgensdorf ans schnelle Netz angeschlossen werden. Die Telekom nutzt dafür weitestgehend die bereits vorhandene Technik. So muss sie an die sogenannten Kabelverzweiger ran. Das sind die grauen Kästen, die in den Orten am Straßenrand stehen. Bis zu ihnen liegt größtenteils bereits Glasfaserkabel. Von den Kästen wiederum verlaufen Kupferkabel bis in die Haushalte. Damit diese künftig auch schnelle Bandbreiten zulassen, wird die Technik in den Kästen umgerüstet und mit Netzwerktechnik ausgestattet. Große Straßenbaustellen sind also nicht zu erwarten, sagt Bürgermeister Schöning. Lediglich auf einigen wenigen Straßen, darunter der Kreischaer und der Lockwitzer Straße, müssen Kabel in die Erde gelegt werden. Dies aber geht ohne größere Umstände, da sie in bereits vorhandene Rohre eingeschoben werden.

Bürgermeister Schöning freut sich über die Pläne der Telekom. Im Mai will das Unternehmen loslegen, im November sollen die ersten Haushalte schon mit schnellen Geschwindigkeiten surfen. In der Gemeinde hatte man von den Plänen bis zu dem Brief im November keine Ahnung: „Für uns ist die Ankündigung der Telekom eine positive Überraschung“, sagt Schöning. Auch weil der Netzanbieter eigenwirtschaftlich ausbaut, das heißt auf eigene Kosten.

Schnelles Surfen kaum möglich

Bislang sieht es in Sachen Internet im Gemeindegebiet eher bescheiden aus. Im Jahr 2015 hatte der Landkreis eine Studie zur Breitbandversorgung im Landkreis angefertigt. Demnach ist lediglich in der Ortsmitte und in Teilen von Wittgensdorf schnelles Surfen mit Geschwindigkeiten zwischen 25 und 50 Megabit pro Sekunde möglich. Der Großteil der Orte, darunter Brösgen, Kleba und Kautzsch, müssen sich mit zwei bis sechs Megabit pro Sekunde zufriedengeben. Einige Teile wie Babisnau, Sobrigau und Teile von Bärenklause haben noch kein DSL oder Übertragungsraten von maximal zwei Megabit pro Sekunde.

Weil die Telekom nicht überall in Kreischa aufrüsten wird, will die Gemeinde den Breitbandausbau selbst noch weiter vorantreiben. Noch bevor der Anbieter seine Ausbaupläne bekannt gegeben hat, hatte die Verwaltung – wie andere Kommunen auch – Fördermittel für eine Analyse beantragt. Sobald diese genehmigt sind, kann Kreischa ein Ingenieurbüro beauftragen. Die Experten sollen dann ermitteln, welche Arbeiten für schnelleres Internet nötig wären. Basierend auf den Ergebnissen, kann die Gemeinde die nächsten Schritte zum weiteren Ausbau gehen. Dabei kann sich das Rathaus dann auf die noch verbleibenden weißen Flecken konzentrieren. Der angekündigte Ausbau durch die Telekom entlaste die Gemeinde enorm: „Der Eigenanteil, den wir in die verbleibenden Gebiete investieren müssen, wird dann überschaubarer“, sagt Frank Schöning. Nach Schätzungen hätte der Ausbau in Kreischa eine gute sechsstellige Summe gekostet, was einen entsprechend hohen Eigenanteil für die Gemeinde bedeutet hätte.

Kreischa ist nicht die einzige Kommune in der Region, in der die Telekom auf eigene Kosten ihr Netz ausbaut. Unter anderem auch Rabenau, Tharandt und Teile der Stadt Freital können sich auf schnelleres Internet freuen.

