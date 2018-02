Schneller surfen in Friedrichstadt Die Deutsche Telekom will im Gewerbegebiet investieren – wenn die Firmen das wollen.

Die Firmen im Gewerbegebiet Dresden-Friedrichstadt haben jetzt die Chance auf richtig schnelles Internet. Rund 100 Firmen im Bereich Hamburger und Bremer Straße sowie vom Alberthafen bis zum Flügelweg könnte das betreffen. Wenn sich 30 von ihnen bis zum 2. März für einen Glasfaseranschluss entscheiden, will sie die Telekom kostenlos ans Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetz anschließen. Der Ausbau könnte noch in diesem Jahr erfolgen. Am kommenden Montag, dem 19. Februar, findet dazu ab 18 Uhr im Amedia Hotel an der Hamburger Straße 64-68 ein Informationsabend statt.

Die Telekom will dafür rund neun Kilometer Glasfaser verlegen und die Unternehmen direkt an das Glasfasernetz anbinden. „Eine schnelle Internetanbindung mit ausreichender Bandbreite ist heutzutage ein wesentliches Standortkriterium für jedes Unternehmen“, sagt Peter Lames (SPD), zuständiger Bürgermeister für den Breitbandausbau in Dresden. Damit steige auch die Attraktivität des Gewerbegebietes Dresden-Friedrichstadt. Die Telekom investiert Jahr für Jahr rund fünf Milliarden Euro und betreibt mit mehr als 455 000 Kilometern das größte Glasfaser-Netz in Europa. (jam)

zur Startseite