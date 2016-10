Schneller Kutter

© Marko Förster

Tina Hölzel vom MSV Sächsische Schweiz aus Pirna setzt unter den aufmerksamen Blicken von Zoé Hoffmann ihren Kutter R33 ins Wasser. Auf dem Natursee Pirna-Copitz gingen am Wochenende Modellschiffe zur Glühwein-Regatta aufs Wasser. Die Wett- und Geschicklichkeitsfahrten wurden in verschiedenen Klassen ausgetragen. Die 17-Jährige Tina Hölzel belegte in ihrer Klasse F2A Junioren den 1. Platz. 59 original nachgebaute Boote von über 40 Modellsportlern waren auf dem Wasser. Foto: Marko Förster

zur Startseite