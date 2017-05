Schneller ins Internet Die Telekom baut im Sommer das Netz in Neustadts Innenstadt weiter aus. Etwa 4 000 Haushalte sollen davon profitieren.

Die Telekom treibt in Neustadt den Breitbandausbau voran. © Anne Hübschmann

Bis zum Jahresende sollen die Bewohner von Neustadts Innenstadtgebieten an noch schnelleres Internet angebunden werden. Die Deutsche Telekom will in den weiteren Breitbandausbau investieren. Das neue Netz soll flächendeckend funktionieren und demnach so schnell sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud werde bequemer, kündigt die Telekom an.

Frühestens im Mai, spätestens im Juni soll die Aufrüstung beginnen. Die Bauarbeiten werden anschließend etwa drei Monate dauern. In dieser Zeit werden unterirdisch Kupferkabel durch Glasfaser ersetzt. Rund 4,5 Kilometer Glasfaserkabel werden verlegt. Das soll für erheblich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten sorgen. Laut Telekom soll das Tempo beim Herunterladen auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde steigen, je nach Wohnstandort. Je näher der Kunde am neu einzurichtenden Verteiler wohnt, desto höher ist die anliegende Geschwindigkeit. In manchen unterversorgten Gebieten liegt diese aktuell nicht einmal bei 30 Megabit.

Von den Bauarbeiten selbst werden die Neustädter kaum etwas mitbekommen. Denn laut Telekom sind nur wenige Tiefbauarbeiten nötig. Das liege an den bereits vorhandenen Leerrohren im Stadtkern, in welche die modernen Glasfaserkabel gefädelt werden könnten. Lediglich eine Strecke von insgesamt 420 Metern müssen Arbeiter aufbaggern – verteilt über die Innenstadt. Außerdem werden rund 20 neue Verteilerschränke im Zentrum aufgestellt. Das soll eine flächendeckende Versorgung mit Breitband bewirken.

Bis spätestens September soll die Umrüstung beendet sein. Etwa 4 000 Haushalte werden anschließend schneller surfen können. Auch die beiden Wohngebiete am Bruno-Dietze-Ring und an der Gorki-, Heine- und Engelsstraße werden angeschlossen. Voraussichtlich im Dezember soll das neue Netz in Neustadt in Betrieb genommen werden.

Die Telekom hatte bereits 2012 rund 1 500 Haushalte in Berthelsdorf, Krumhermsdorf, Langburkersdorf, Niederottendorf, Oberottendorf, Polenz, Rugiswalde und Rückersdorf an das DSL-Netz angebunden. In den DSL-Ausbau wurden damals rund 430 000 Euro investiert. Die Summe setzte sich aus Eigenmitteln der Kommune sowie aus Fördergeldern des Bundes und des Freistaats Sachsen zusammen.

Nun hat sich die Telekom das Innenstadtgebiet vorgenommen. Die Stadt kostet das diesmal kein Geld. Sie befasst sich dennoch mit dem weiteren Breitbandausbau in der Kommune. Dazu wurde eine Machbarkeits- und Bedarfsanalyse in Auftrag gegeben. Ein Planungsbüro soll herausfinden, wo sich nach dem aktuellen Ausbau noch unterversorgte Gebiete in Neustadt und den Ortsteilen befinden. Für diese weißen Flecken will die Kommune anschließend eine Lösung finden, damit auch hier deutlich schnelleres Internet anliegt, kündigt Bürgermeister Peter Mühle (NfN) an.

