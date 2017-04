Schnelle Rettung mit schwerem Gerät Bei den Pisten-Raudis werden am Wochenende Autos aufgeknackt. Die Feuerwehr sammelt neue Erkenntnisse.

Mirko Hennig sitzt im Auto und mimt das Unfallopfer, während die Döbelner Feuerwehrleute mit dem 20 Kilogramm schweren Spreizer die Karosserie knacken. © André Braun

Ein wenig fühlt es sich an, als würde jemand mit dem Fingernagel an der Kreidetafel entlangkratzen: Jeder mimt ein empfindlich mitfühlendes Gesicht und presst die Zähne zusammen, als die Feuerwehr mithilfe einer wuchtigen, hydraulischen Kneifzange, genannt Spreizer, die metallische Autokarosserie Teil für Teil knirschend zerbricht. Es ist die Demonstration einer Bergung, welche die Döbelner Feuerwehr an einem der bunt bemalten Ersatzteilwagen des Vereins Pisten-Raudis e.V. durchführt. Gemeinsam mit dem DRK klärt sie die jungen Autoschrauber darüber auf, was zu solch einer Rettungsaktion alles dazugehört. Und ganz nebenbei gibt es hübsche Einblicke in das zerfledderte Innenleben eines zerbrochenen Autos.

Mirko Hennig, schon seit zehn Jahren Mitglied der Pisten-Raudis, hält heute als Unfallopfer auf Probe hin. Zunächst wollte er sich bewusstlos stellen, doch davon riet ihm DRK-Mann Ralf Fillies ab: „In dem Fall hätten wir ihm nämlich sofort einen Tubus in den Hals stecken müssen, um die Luftzufuhr zu sichern.“

So oder so sei aber bei einem Szenario, bei welchem der Notarzt eine schnelle Bergung anweist, höchste Eile geboten: „Man hat es dann häufig mit Hochgeschwindigkeits-Traumata zutun.“, sagt Fillies. Auch wenn die äußerlichen Verletzungen des Verunfallten vielleicht unscheinbar seien, müsse mit schweren innerlichen Verletzungen gerechnet werden. Der Körper fange die Geschwindigkeit beim Aufprall innerlich ab, sodass es zu inneren Brüchen und Blutungen kommen könne.

Das Interesse an den Erste-Hilfe-Maßnahmen, die das DRK heute vermittelt, kommt nicht von ungefähr: Als letztes Jahr beim Stockcarrennen in Hartha einer der Teilnehmer verunglückte, sei das Bedürfnis gewachsen, zu wissen, wie man in einer Notsituation handelt, sagt Fillies. Das DRK arbeitete diesbezüglich schon des Öfteren mit der Feuerwehr zusammen und ist heute erstmalig bei den Pisten-Raudis zu Gast.

Der Verein um Projektbetreuer Ulf Kretzschmar arbeitet seit anderthalb Jahren zweimal wöchentlich an dem Aufbau eines Stock-Cars und eines Autocross-Wagens. Die 15 Kinder und Jugendlichen sind dabei in zwei Gruppen eingeteilt – die zwischen elf und 18-Jährigen basteln am Autocross-Wagen, die über 18-Jährigen mit Führerschein am Stock-Car. „Ziel ist, dass beide Gruppen am Ende des Projekts ein Auto fertiggestellt haben und damit auch an einem Rennen teilnehmen.“, sagt Ulf Kretzschmar. Zunächst ging es an die Theorie, wobei die Grundlagen der Automechanik und der Arbeitsschutz im Mittelpunkt standen. Hierzu kaufte der Verein zwei alte Autos als Ersatzteilspender. „Die Ersatzteile wurden gleich für das spätere Basteln aufgehoben und dabei allerhand Theorie erklärt.“, sagt Ulf Kretzschmar.

Die Pisten-Raudis lassen die Feuerwehr nicht nur vorführen, sondern wollen auch selbst mit anpacken: Nachdem der erste Wagen um Türen und Bedachung erleichtert wurde, wird selbst einmal am Spreizer probiert. Kein leichtes Unterfangen, denn das Gerät bringt rund 20 Kilo auf die Waage. Durch die Hilfe von Ölschläuchen kann so ein Druck von 700 Bar erzeugt werden. Doch für den Überrollkäfig eines Stock-Cars reicht das nicht, wie die Teilnehmer verblüfft feststellen. Was für die Stock-Car-Enthusiasten eine Art Gütesiegel bedeutet, ist gleichzeitig eine gute Erkenntnis für die Feuerwehr, wie Gruppenführer Ramon Schulze feststellt: „Wir hatten schon vermutet, dass der Spreizer dafür wohl nicht ausreicht.“

zur Startseite