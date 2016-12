Schnelle Lösung für Verkehrsproblem Erst gibt’s Kritik an der Situation vor der Grundschule – und nun eine Alternative.

In Obergurig gibt es ein Verkehrsproblem. © Uwe Soeder

Ein Problem zu lösen, ist manchmal viel einfacher als erwartet. Diese Erfahrung wurde jetzt in Obergurig gemacht. In der November-Sitzung des Gemeinderates hatte die Mutter eines Grundschulkindes die Situation vor der Schule kritisiert. Durch ein- und ausparkende Autos werde es vor allem morgens für die Kinder immer gefährlicher, an der Schulstraße entlang zu laufen. Jetzt sagt Bürgermeister Thomas Polpitz (CDU): „Die Situation hat sich entspannt.“ In der Ratssitzung war vorgeschlagen worden, die Schüler morgens nur noch über den Hintereingang in die Schule zu lassen. Dadurch könnten die Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen, sie auf dem Parkplatz neben der Turnhalle statt an der Straße aussteigen lassen.

Der Schulleiter sei sofort aufgeschlossen gewesen für diese Lösung, die auch gleich umgesetzt wurde, sagt Polpitz. Einige Eltern hätten sich dafür schon bedankt. Nur etwas fehlt noch: eine Lampe am Weg zwischen Parkplatz und Schulhof. Die soll 2017 aufgestellt werden. (SZ/MSM)

zur Startseite