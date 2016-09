Schnelle Lastenträger Beim Sebnitzer Rucksacklauf kam es auf schweres Gepäck an. Das brachte sogar die Feuerwehr an den Start.

Hochlaufen, wo andere sonst runterfahren – und das auch noch auf Zeit und mit zusätzlichem Ballast auf dem Buckel. Dieser Herausforderung haben sich am Sonnabend die insgesamt 64 Starter beim Sebnitzer Rucksacklauf gestellt. Vom Urzeitpark im Tal ging es an der Forellenschenke vorbei und dann den Skihang hinauf bis zur Bergstation der großen Lifts. Knapp die Hälfte der Teilnehmer nahm die schwerste Kategorie in Angriff – die Hütten-Challenge. Mindestens 20 Kilogramm musste der Rucksack dabei auf die Waage bringen, was vor und nach dem Lauf auch kontrolliert wurde. Gesamtschnellster war zum Schluss Holm Kunze vom PSV Zittau. Er schaffte die 2 400 Meter und 190 Höhenmetern in weniger als 16 Minuten und darf sich nun „Bergkönig von Sebnitz“ nennen.

Mit ihrer ganz eigenen Interpretation der Teilnahmebedingungen ging eine Handvoll Sebnitzer Feuerwehrleute an den Start. Anstelle eines Rucksacks schnallten sie sich ihre Atemschutzgeräte auf den Rücken. Die wiegen noch einmal mehr als die geforderten 20 Kilo. Die Organisatoren waren von dieser Aktion so begeistert, dass der schnellste Feuerwehrmann bei der Siegerehrung spontan extra geehrt wurde.

Die Veranstalter sind mit der Resonanz mehr als zufrieden. „Das hat unsere Erwartungen übertroffen“, sagt Maximilian Hartmann, der den Rucksacklauf zusammen mit Erik Göldner organisiert. Die beiden jungen Sportler aus Sebnitz und Krumhermsdorf hatten den Wettbewerb, der zuvor im Jahr 2005 zum letzten Mal stattfand, im vergangenen Jahr wiederbelebt. Die geänderte Strecke, die in diesem Jahr direkt am Skiheim vorbeiführte, kam bei Läufern und Zuschauern gut an. Im kommenden Jahr soll es auf jeden Fall weitergehen.

