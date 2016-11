Schnelle Hilfe aus Übersee Die US-Angreiferin Gina Mancuso kehrt für sieben Wochen zu den DSC-Volleyballerinnen zurück.

Die Rückkehr von Gina Mancuso kommt überraschend. © Robert Michael

Am Dienstagmorgen 7.50 Uhr ist sie in Dresden gelandet, einen Tag später startet sie ins Training. Und wenn alle Formalitäten bis Samstag geklärt sind, könnte Gina Mancuso bereits im Spitzenspiel gegen Schwerin ihr Comeback im Trikot des Dresdner SC feiern. Der Doublesieger hat auf die Verletzungsmisere auf der Außenangriffsposition der vergangenen Wochen reagiert und eine deutsche Meisterin in sein Team zurückgeholt – wenn auch nur vorübergehend, sozusagen als Aushilfe.

Denn Gina Mancuso, die die vorige Saison in Dresden gespielt hatte, steht bereits ab Januar in Puerto Rico bei Leonas de Ponce unter Vertrag. „Als ich von der Situation in Dresden gehört habe, wollte ich unbedingt helfen. Ich habe viele schöne Erinnerungen an den Verein und habe Deutschland sehr vermisst. Außerdem hatte ich immer das Gefühl, dass ich hier noch nicht fertig bin“, sagt Mancuso. Nach der Meisterschaft im Mai war sie zurück in die USA gegangen. Der Kontakt zum DSC ist laut Verein aber nie abgebrochen.

Ursprünglich hätte die 25-Jährige Ende November zur Saisonvorbereitung nach Puerto Rico reisen sollen. Doch sie bemühte sich intensiv zusammen mit beiden Vereinen um eine Lösung. „Wir sind Gina sehr dankbar, dass sie sich nach unserer Anfrage mächtig ins Zeug gelegt hat, um ihre Rückkehr zu ermöglichen“, sagt Alexander Waibl. Der Trainer sei froh – „wenn auch nur für einen überschaubaren Zeitraum“ –, eine Spielerin zu verpflichten, „die den Verein, unser System und die Stadt kennt“. Deshalb sei er sicher, dass sie keine Anpassungsschwierigkeiten haben werde und dem Team schnell helfen könne. Sogar ihr letzter Arbeitstag steht schon fest: das Auswärtsspiel am 17. Dezember in Vilsbiburg. Eine weitere Angreiferin wird der DSC wohl demnächst noch verpflichten.

zur Startseite