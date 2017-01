Schnelle Entscheidung zur Schlosspark-Sanierung Mit einem Sonderbeschluss sollen erste Aufträge vergeben werden. Grund für das Vorgehen ist eine abgesagte Gemeinderatssitzung.

Der Schlosspark im Winterschlaf: Der Eindruck täuscht. Hinter den Kulissen wird an einem Wiederaufbau gearbeitet. © Thorsten Eckert

Als wäre es abgesprochen gewesen: Kurz vor Beginn der für Mittwoch 19 Uhr angesetzten ersten Sitzung des Wachauer Gemeinderates in diesem Jahr fing es im Rödertal heftig an, zu schneien. Binnen kurzer Zeit waren die Straßen mit einer dicken Schneeschicht bedeckt. Autos kamen nur noch langsam voran.

Die Folge: Etliche Gemeinderäte und eingeladene Referenten hätten nur mit Verspätung oder überhaupt nicht das Gemeindeamt erreicht. Die Sitzung wurde deshalb kurzerhand abgesagt. „Wir haben uns auf einen neuen Termin festgelegt. Die Sitzung wird am 25. Januar in der Wachauer Gemeindeverwaltung nachgeholt“, sagte der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU). Über die Tagesordnungspunkte wird dann zu diesem Termin diskutiert.

Eilentscheidung des Bürgermeisters

In einem Punkt ist jedoch eine schnelle Entscheidung erforderlich. Die Vergabe von Aufträgen für die Wiederherstellung des historischen Wachauer Schlossparkes. „Damit können wir nicht so lange warten. Ich werde deshalb die Planungsleistungen mit einer Eilentscheidung vergeben“, sagte der Bürgermeister. Grund für die Eile ist die Unterstützung des Vorhabens durch den Freistaat. Er steuert 90 Prozent der Kosten bei. Sie betragen rund 390 000 Euro, Wachau müsste also lediglich noch rund 40 000 Euro bezahlen. Diese Hilfe ist zeitlich befristet.

Nach den jetzt vorliegenden Planungen soll es an den Eingängen Zufahrts-Barrieren geben. Im Schlosspark befinden sich mehrere Sitzgruppen. Von dort werden Blickachsen zur Wachauer Kirche oder zum Schloss freigehalten. Eine in früheren Plänen enthaltene Beleuchtung wurde gestrichen. Gegenüber früheren Plänen wurde auch die Wegeführung leicht geändert. Deshalb müssen einige wenige Bäume umgepflanzt werden.

Gänzlich neu angepflanzt werden rund 50 Bäume, vor allem Buchen, Linden und Eichen. Groß ist die Menge der benötigten Sträucher. Etwa 1 600 Stück werden neu gepflanzt. Das sind vor allem die Alpen-Johannisbeere und die Gemeine Schneebeere.

Nach historischen Vorlagen

Die Landesdenkmalbehörde Sachsen hatte Sanierungsplänen erst nach langen Verhandlungen zugestimmt. „Es gab zahlreiche Treffen in Wachau und viele Abstimmungsrunden“, sagte Mario Schubert vom gleichnamigen Planungsbüro bei der Vorstellung der Pläne. Sie halten sich strikt an die historischen Vorgaben des Gartenbaumeisters Max Bertram. Er hatte den Park 1891 entworfen und detailliert festgehalten, wo Wege verlaufen und die einzelnen Pflanzen stehen. „Die Denkmalschützer sind den Vorlagen bis in die Schwünge der Wege gefolgt“, sagte der Planer.

Der Park wurde bei dem Tornado zu Pfingsten 2010 verwüstet. Zahlreiche Bäume knickten um. Die Schäden sind noch heute deutlich sichtbar. Seitdem gibt es in der Gemeinde Wachau Bestrebungen für einen Wiederaufbau. So rief bereits vor sechs Jahren die Offene Bürgerliste (OBL) zur Wiederaufforstung auf. Es gab zahlreiche Spenden von denen Bäume gekauft und gepflanzt wurden. Jetzt könnte endlich der komplette Wiederaufbau des Parkes gelingen.

zur Startseite